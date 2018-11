Die Ämter des CSU-Vorsitzenden und des Ministerpräsidenten in Bayern lagen in der Vergangenheit in einer Hand. Nun fordern Parteiinterne einen Rücktritt Seehofers.

Der Druck auf CSU-Chef Horst Seehofer (CSU) aus den eigenen Reihen für einen Rückzug von seinem Amt steigt. Die CSU sei in der Vergangenheit immer am besten damit gefahren, wenn der Parteivorsitz und das bayerische Ministerpräsidentenamt in einer Hand waren, sagte der Chef der CSU-Mittelstandsunion Hans Michelbach am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Er favorisiere das auch für die Zukunft. Seehofer sollte auf die aktuelle Debatte reagieren: "Ich gehe davon aus, dass er sich nicht an sein Amt klammert. Er muss jetzt von sich aus sagen, wie ...

