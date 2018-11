Die Allianz hat nun einen Durchbruch geschafft. Der Wert konnte am Freitag erneut einen deutlichen Aufschlag produzieren und notiert nach dem Plus von gut 2 % sogar über der Marke von 190 Euro. Mehrere Analyse-Schulen sind sich nun einig, dass die Allianz damit das Comeback in den Aufwärtstrend realisieren konnte. Die Aktie hat nun lediglich noch Hürden bei 195 Euro vor sich, die runden 200 Euro sowie die Zwischenhochs um 203 Euro. Dann aber kann es sehr deutlich weiter nach oben gehen, so die ... (Frank Holbaum)

