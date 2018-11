Tesla bestätigt nun genau die Erwartungen, die wir an dieser Stelle mehrfach geäußert hatten. Der Wert steigt und steigt wieder, nachdem das zurückliegende Quartal Gewinne hervorgebracht hatte, die auf Unternehmensebene kaum noch für möglich gehalten worden waren. Damit hat die Aktie jetzt charttechnisch eine neue Pole-Position erreicht. Der Wert kletterte am Freitag auf 310 Euro und nimmt nun zumindest 340 Euro als Kursziel ins Visier. Wahrscheinlich, so die Expertise der Experten, kann es noch ... (Frank Holbaum)

