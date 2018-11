Zürich (awp) - Der am Samstag neu gewählte Präsident der Raiffeisen-Gruppe, Guy Lachappelle, wird gleich von Beginn seiner Amtszeit an gefordert sein. "Am Anfang stehen viele Gespräche mit Raiffeisenbanken an. Das Zweite ist die Benennung eines neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung. Und zum Dritten müssen wir die Entscheidungsstrukturen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...