Köln (ots) -



Sie sind eine der erfolgreichsten deutschen Bands der vergangenen anderthalb Jahrzehnte: Revolverheld. Am 21. November kommen sie zu einem exklusiven WDR-2-Radiokonzert in die Kaue in Gelsenkirchen.



Fünf Alben - alle in den Top 10 der deutschen Charts. Eine solche Bilanz kann kaum eine deutsche Band aufweisen. Seit ihrer Gründung konnte die Band aus Hamburg zudem 16 Singles in den deutschen Charts platzieren, darunter "Ich lass für dich das Licht an", "Spinner" oder "Halt dich an mir fest".



Nach fünf Jahren Pause haben Revolverheld im März ihr fünftes Studioalbum "Zimmer mit Blick" veröffentlicht, das es bis auf Platz zwei der deutschen Charts schaffte. Auch ihre Single "Liebe auf Distanz" zusammen mit der deutschen Singer-Songwriterin Antje Schomaker konnte umgehend an die alten Erfolge anknüpfen.



Die neuen Songs, aber auch die alten großen Hits präsentieren Revolverheld exklusiv vor 200 WDR-2-Hörerinnen und -Hörern am 21. November in der Kaue in Gelsenkirchen. Karten für dieses exklusive Konzert im kleinen Kreis gibt es nicht zu kaufen, sondern ausschließlich ab 12. November im Programm von WDR 2 zu gewinnen.



"Revolverheld zählt bei den WDR-2-Hörerinnen und -Hörern seit Jahren zu den beliebtesten deutschsprachigen Bands", sagt WDR-2-Musikchef Stephan Laack: "Ich freue mich ganz besonders, dass wir sie für das WDR 2 Radiokonzert in Gelsenkirchen gewinnen konnten."



Wer kein Glück bei der Verlosung hatte, kann das Radiokonzert am 21. November live auf WDR 2 hören. Außerdem ist es im Video-Livestream auf WDR2.de zu sehen.



Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Telefon 221/220-7100 E-Mail: wdrpressedesk@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de