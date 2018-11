Es sind vor allem die Mittelständler, die in Deutschland produzieren, investieren und junge Menschen ausbilden. Deshalb muss jede Wirtschaftspolitik das Ziel haben, diese Firmen mit aller Macht zu fördern.

Nach einer Prognose des Münchner ifo Instituts wird Deutschland in diesem Jahr Waren und Dienstleistungen im Wert von 300 Milliarden US-Dollar mehr exportieren als importieren. Es wäre der dritte Weltrekord in Folge. Doch dem aktuellen Höhenflug könnte ein Absturz folgen - weil die deutsche Volkswirtschaft durch ihre Außenorientierung immer verwundbarer geworden ist. Die Regierung hat weder Ideen noch Visionen, um unser Land für künftige Herausforderungen aufzustellen. Wir zehren von der Vergangenheit, statt in eine lebenswerte Zukunft zu investieren.

Dabei war eine starke Exportindustrie schon immer eine wichtige Säule unseres Wohlstands. Getragen wurde sie nicht nur durch Großunternehmen, sondern vor allem auch durch mittelständische Weltmarktführer, die Hidden Champions, die mit ihren hoch spezialisierten Produkten schon deshalb auf den internationalen Markt angewiesen sind, weil der nationale zu klein wäre, um ihre Investitionen lohnenswert zu machen. Diese Unternehmen brauchen keine Niedriglöhne und keine Leiharbeit, um erfolgreich zu sein. Sie überzeugen durch Qualität, nicht durch Preisvorteile.

Seit einigen Jahren boomen aber auch Exporte, deren Wettbewerbsfähigkeit primär auf den Lohnkosten beruht, die infolge der Arbeitsmarktreformen im internationalen Vergleich gesunken sind. Deutschland exportiert Fleisch und Lebensmittel, während der Binnenmarkt durch eine schwache Lohnentwicklung, Rentenkürzungen und Sozialabbau massiv geschwächt wurde. So entstehen wachsende Ungleichgewichte - und die nächste Krise droht.

Auch die zunehmende soziale Spaltung fördert die Wirtschaft nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...