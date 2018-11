Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende: RAIFFEISEN: Der am Samstag neu gewählte Präsident der Raiffeisen-Gruppe, Guy Lachappelle, wird gleich von Beginn seiner Amtszeit an gefordert sein. "Am Anfang stehen viele Gespräche mit Raiffeisenbanken an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...