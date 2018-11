Berlin (ots) - Berlin - Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag fordert, die in Pakistan tödlich bedrohte Asia Bibi nach Deutschland zu holen. Ihr Leben hänge "am seidenen Faden", sagte die FDP-Politikerin Gyde Jensen dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



https://www.tagesspiegel.de/politik/freigesprochene-christin-anwal t-asia-bibi-wuerde-gerne-nach-deutschland-ausreisen/23618818.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de