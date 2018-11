Am 04. November hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Aixtron beschrieben. Der Titel des Beitrags war: "Aixtron: Größere Short-Bewegung denkbar!" RuMaS hatte in diesem Artikel nach dem steilen Kursanstieg gewarnt, dass es zu fallenden Kursen kommen könnte. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir einen Einstiegskurs genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...