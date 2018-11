SBO ist im 1. Halbjahr 2018 weiter gewachsen und setzte die positive Entwicklung fort. Der starke Markt in Nordamerika und der anziehende internationale Markt wirkten sich positiv aus. In diesem Umfeld erhöhte sich die Nachfrage nach Werkzeugen und Equipment von SBO und sorgte für kräftig steigenden Auftragseingang sowie ein dickes Plus bei Umsatz und Ergebnis. Der Umsatz stieg um 47,4% auf 200 Mio €. Das operative Ergebnis (EBIT) drehte klar ins Plus und lag bei 32,1 Mio € (Vj.: -3,6 Mio €). ... (Volker Gelfarth)

