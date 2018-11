Bossard bleibt in der Erfolgsspur und hat im 1. Halbjahr neue Spitzenwerte geliefert. Der Umsatz kletterte um +12,9%, und mit 13,8% wurde ein neuer Rekord bei der operativen Marge erreicht, was den operativen Ergebnisanstieg von 20% erklärt. Der Überschuss, bereinigt um den Sondereffekt eines Immobiliengewinns im Vorjahr, erhöhte sich in gleicher Größenordnung. An der operativen Marge lässt sich Bossards starke Wettbewerbsstellung erkennen. Die Konkurrenz verdient im Schnitt 7 bis 8%.

Die Aktie ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...