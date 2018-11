Calida versucht sich angesichts des harten Wettbewerbsumfelds im Einzelhandel zu erneuern und baut das Onlinegeschäft stark aus. Durch die Investitionen in den Onlinekanal und die Auffrischung der Unternehmensmarken sollen Marktanteile gewonnen werden. Auf der Umsatzebene zeigt der Transformationsprozess Erfolge. Die Verkäufe zogen an. Der Umsatz ist im 1. Halbjahr um 10,6% angestiegen. Unter Ausklammerung von Währungseffekten lag das Plus bei 3,5%. Durch die Übernahme des Onlinehändlers Reich ... (Volker Gelfarth)

