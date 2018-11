von Stefan Rullkötter, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Herr Weis, wo genau entsteht der Bürokomplex?Peter Weis: Wir errichten "Weitblick1.7" gegenüber der WWK-Arena des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. In direkter Nachbarschaft befinden sich die Universität und Forschungseinrichtungen, zudem gibt es direkten Anschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...