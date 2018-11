Mit dem neuen Renten-Paket der Bundesregierung werden Milliarden verteilt - das Problem der Altersarmut wird dennoch nicht gelöst.

Politik ist manchmal sehr banal. Der deutsche Bundeshaushalt weist derzeit einen Überschuss von rund 35 Mrd. Euro im Jahr aus. Also was tut die Bundesregierung: Sie macht knapp 35 Mrd. Euro locker, um das dringendste Problem der deutschen Sozialpolitik zu lösen, und pumpt diese Milliarden in das gesetzliche Renten-System. Vor wenigen Tagen hat der Bundestag die Aktion mit großer Mehrheit abgesegnet. Damit ist der Bundeshaushalt immer noch ausgeglichen und, zumindest propagandistisch, die Altersarmut bekämpft. Wie üblich im öffentlichen Bereich ist selbstverständlich die Rechnung nicht so einfach wie sie hier dargestellt wird, doch die Details der Geldbewegungen sind Nebensache. Hauptsache, die frohe Botschaft kommt bei den jetzigen und künftigen Rentnern an. Und: Hoffentlich merkt niemand, dass hier die Weichen fundamental falsch gestellt werden. Mit der Gießkanne alle bedient statt die Altersarmut zu bekämpfen Die deutsche Bundesregierung wäre gut...

