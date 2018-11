Umsatzsteigerung um 17 gegenüber dem Vorjahr auf 62,6 Millionen USD

Die Bruttomarge für das Quartal beträgt 64,5 %

1.732 aktive Kunden zum 30. September 2018, das sind 19 mehr gegenüber dem Vorjahr

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein international tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, gab heute die Ergebnisse für das am 30. September 2018 beendete dritte Quartal bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181111005062/de/

Rimini Street Announces Fiscal Third Quarter 2018 Financial Results (Photo: Business Wire)

"Während des dritten Quartals setzten wir unseren erklärten Plan fort, in Kapazitäten und Ressourcen für globalen Verkauf, Marketing und Servicebereitstellung zu investieren, um das zukünftige Umsatzwachstum voranzubringen", erklärte Seth A. Ravin, Mitgründer und CEO von Rimini Street. "Wir haben außerdem neue Marketingkampagnen und unsere neue Verkaufsstrategie ‚Business-Driven Roadmap' (Geschäftsorientierter Fahrplan) gestartet, um die große, wachsende Marktchance für Support für Unternehmenssoftware aufzugreifen. Außerdem haben wir unsere globale Expansion fortgesetzt und zentrale Führungspositionen besetzt. Die weltweite Nachfrage nach unseren Services war weiterhin stark. Die Umsätze außerhalb der USA stiegen im dritten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 32 und stellten 36 der Gesamtumsätze im Quartal dar."

"Während des dritten Quartals zahlten wir unsere frühere Kreditfazilität ab und schlossen die Refinanzierung mit einer bereits bekanntgegebenen Eigenkapitaltransaktion in Höhe von 140 Millionen USD ab. Damit konnten wir unsere Gesamtverschuldung auf ungefähr 3 Millionen USD signifikant reduzieren", erklärte Tom Sabol, CFO von Rimini Street. "Die optimierte Kapitalstruktur verbessert die Bilanz und senkt unsere Kapitalkosten in der Zukunft."

Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2018

Die Umsätze lagen im dritten Quartal 2018 bei 62,6 Millionen USD, eine Steigerung um 17 im Vergleich zu 53,6 Millionen USD im dritten Quartal 2017.

Die Abonnementeinnahmen auf Jahresbasis betrugen im dritten Quartal 2018 ungefähr 250 Millionen USD, eine Steigerung um 17 im Vergleich zu 214 Millionen USD im dritten Quartal 2017.

Die Zahl der aktiven Kunden lag zum 30. September 2018 bei 1.732, eine Steigerung um 19 gegenüber 1.459 zum 30. September 2017.

Die Rate der wiederkehrenden Umsätze in den anhängenden zwölf Monaten bis zum 30. September 2018 lag bei 92,0 %, im Vergleich zu 94,5 im vergleichbaren, zum 30. September 2017 zu Ende gegangenen Zeitraum.

Die Bruttomarge verbesserte sich im dritten Quartal 2018 auf 64,5 %, im Vergleich zu 62,5 im dritten Quartal 2017.

Der operative Gewinn betrug im dritten Quartal 2018 2,5 Millionen USD, im Vergleich zu einem operativen Gewinn von 7,4 Millionen USD im dritten Quartal 2017. Die Veränderung war das Ergebnis erhöhter Prozesskosten und geplanter Ausgabenerhöhungen bei Verkauf und Marketing, da das Unternehmen nicht mehr durch Finanz- und Betriebsregelungen in seiner vorigen Kreditfazilität eingeschränkt war.

Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn betrug im dritten Quartal 2018 10,7 Millionen USD, im Vergleich zu einem nicht GAAP-konformen operativen Gewinn von 8,9 Millionen USD im dritten Quartal 2017.

Der Nettoverlust im dritten Quartal 2018 betrug 48,4 Millionen USD, was einem Verlust von 0,85 USD je bereinigte und verwässerte Aktie entspricht, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 9,0 Millionen USD bzw. einem Verlust von 0,37 USD je bereinigte und verwässerte Aktie im dritten Quartal 2017. Der Nettoverlust im dritten Quartal 2018 war vor allem auf eine zahlungsunwirksame Wertberichtigung auf Disagio und Emissionskosten von 47,4 Millionen USD im Zusammenhang mit der Auszahlung und Kündigung der früheren Kreditfazilität des Unternehmens am 19. Juli 2018 zurückzuführen.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn im dritten Quartal 2018 belief sich auf 6,7 Millionen USD, im Vergleich zu einem nicht GAAP-konformen Nettoverlust von 3,1 Millionen USD im dritten Quartal 2017.

Der Cash-Flow im dritten Quartal 2018 war ein Abfluss von 9,6 Millionen USD, im Vergleich zu einem Abfluss von 4,4 Millionen USD im dritten Quartal 2017.

Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2018 betrug 10,8 Millionen USD, im Vergleich zu 9,5 Millionen USD im dritten Quartal 2017.

Abschluss eines Angebots von Stammaktien und rückzahlbaren Vorzugsaktien im Wert von 140 Millionen USD am 19. Juli 2018, was zur Rückzahlung sämtlicher ausstehender Verpflichtungen im Rahmen der früheren Kreditfazilität des Unternehmens in Höhe von insgesamt 132,8 Millionen USD führte, die aus Kreditsumme, geltender Make-Whole-Prämie, Zinsen und Gebühren bestand.

Die in dieser Pressemitteilung vorgenommenen Überleitungen der nicht GAAP-konformen Kennzahlen auf die jeweils am besten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen werden in den dieser Pressemitteilung angefügten Finanztabellen erläutert. Eine Erklärung für diese Maßnahmen und wie sie berechnet wurden findet sich zudem unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken".

Highlights des Unternehmens im dritten Quartal 2018

Ernennung von Tim DeLisle zum stellvertretenden Gruppenleiter und General Manager Nordamerika. Herr DeLisle besitzt Erfahrung mit Verkauf, Servicebereitstellung und operativen Tätigkeiten bei führenden Firmen wie EMC.

Ernennung von Eric Robinson zum stellvertretenden Gruppenleiter und General Manager, SAP-Produktlinie. Herr Robinson verfügt über umfassende Erfahrung mit der Arbeit mit SAP-Produkten als CIO im privaten Sektor.

Ernennung von Pat Phelan zur stellvertretenden Leiterin Marktforschung. Frau Phelan war zuvor erfahrene Unternehmenssoftwareanalystin bei Gartner und besitzt umfassende Erfahrung mit den Märkten für Unternehmenssoftware und Software-Support, einschließlich externer Supportangebote und -konkurrenz.

Es wurden mehr als 7.500 Supportfälle in 41 Ländern abgeschlossen, wobei ein Kundenzufriedenheitswert für den Support des Unternehmens von 4,8 von möglichen 5,0 Punkten erreicht wurde (wobei 5,0 für "ausgezeichnet" steht).

Realisierung eines einwandfreien ISO 9001-Audit im siebten Jahr in Folge und eines einwandfreien ISO 27001-Audit im fünften Jahr in Folge.

Erlangung der Zertifizierung für Single Touch Payroll der australischen Steuerbehörde (Australian Taxation Office, ATO) der australischen Regierung lange vor Ablauf der von der ATO gesetzten Frist und vor den Händlern der Original-Software.

Erhalt des Asia-Pacific Stevie Award für Kundendienst-Innovation im zweiten Jahr in Folge.

Gewinn von 14 weiteren Auszeichnungen von den Stevie International Business Awards, den Globee Awards und den Customer Sales Service Awards. Zu den Kategoriegewinnen gehören Kundenserviceabteilung des Jahres, Kundenservicequalität des Jahres, Kundenserviceteam des Jahres und Unternehmen des Jahres.

Präsentation bei neun Events für CIO- und IT-Beschaffung weltweit, einschließlich Gartner ITAM in London und Orlando, Florida, dem IDC Digital Transformation Summit in Jakarta und der Japan Users Association of Information Systems in Tokio.

Benachrichtigung, dass der US-amerikanische Supreme Court zugestimmt hat, die Berufung des Unternehmens um steuerfreie Kosten in Höhe von 12,8 Millionen zu prüfen, die Oracle zuvor im Prozess Oracle vs. Rimini Street zuerkannt worden waren.

Umsatzausblick

Das Unternehmen sieht vor, dass der Umsatzausblick für das vierte Quartal 2018 im Bereich von 63,0 bis 65,0 Millionen USD liegt, und strafft den Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2018 so, dass er jetzt im Bereich von 248 bis 250 Millionen USD liegt, was im Spitzenbereich unseres vorigen Umsatzausblicks liegt.

Informationen zum Webcast und der Telefonkonferenz

Rimini Street wird am 8. November 2018 um 23:00 Uhr eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2018 vorzustellen. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Website von Rimini Street unter der Rubrik Investor Relations unter https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events zur Verfügung stehen. Teilnehmer, die sich einwählen möchten, können an der Telefonkonferenz unter folgender Nummer teilnehmen: (855) 213 3942 in den USA und Kanada, Kennwort: 6397126. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung zur Verfügung stehen.

Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung verwendet bestimmte "nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen basieren auch auf keinem anderen umfassenden Satz von Buchhaltungsrichtlinien oder -prinzipien. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen dienen der Ergänzung und sollen keine betrieblichen Performancekennzahlen im Sinne von Veröffentlichungen darstellen, die durch allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze oder GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP-konformen auf nicht-GAAP-konforme Ergebnisse ist in den Finanztabellen aufgeführt, die dieser Pressemitteilung beigefügt wurden. Unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken" wird eine Beschreibung und Erläuterung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zur Verfügung gestellt.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer gesamten Wartungskosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.700 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und sonstige Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.(IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: die fortlaufende zukünftige Einbeziehung in den Russell-2000-Index, Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei laufenden Rechtsstreitigkeiten, staatlichen Untersuchungen oder jeder neuen Rechtsstreitigkeit; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 Prozent; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Services für Salesforce-Sales-Cloud und Service-Cloud-Produkte; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" in dem am 8. November 2018 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q erörtert werden, dessen Offenlegungen jene unter der Überschrift "Risk Factors" in dem am 15. März 2018 auf Formblatt 10-K eingereichten Jahresbericht von Rimini Street ergänzen und bestätigen und regelmäßig durch die zukünftigen Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street eine diesbezügliche Verpflichtung ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2018 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Rimini Street, Inc. Zusammengefasste, ungeprüfte konsolidierte Bilanz (in Tausend USD, außer bei Angaben je Aktie) 30. September 31. Dezember AKTIVA 2018 von 2017 Kurzfristige Vermögenswerte: Liquide Mittel und Bargegenwerte 23.488 21.950 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 434 18.077 Ausstehende Forderungen abzüglich Rückstellungen von 260 USD beziehungsweise 51 USD 42.546 63.525 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und Sonstige 9.124 8.560 Summe Umlaufvermögen 75.592 112.112 Langfristige Vermögenswerte: Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen von 8.173 USD beziehungsweise 6.947 USD 3.632 4.255 Abgegrenzte Emissionskosten, netto 3.520 Abgegrenzte Angebotskosten 500 Depositen und Sonstige 1.338 1.065 Latente Ertragssteuer, netto 921 719 Summe Aktiva 81.483 122.171 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND EIGENKAPITALDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Fällige Tilgungsraten langfristiger Verbindlichkeiten 2.735 15.500 Verbindlichkeiten 9.574 10.137 Aufgelaufene Vergütungen, Leistungen und Provisionen 20.483 18.154 Andere aufgelaufene Verbindlichkeiten 23.434 32.553 Passive Umsatzabgrenzungsposten 143.578 152.390 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 199.804 228.734 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten, ohne aktuelle Fälligkeiten 66.613 Passive Umsatzabgrenzungsposten 31.018 29.182 Aufgelaufene zahlbare PIK-Dividenden 846 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1.979 7.943 Summe Verbindlichkeiten 233.647 332.472 Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A. 180 Aktien genehmigt, ausgegeben und im Umlauf 140 Aktien im Jahr 2018. Liquidationspräferenz von 140.000 USD, abzüglich Disagio von 26.755 USD im Jahr 2018 113.245 Eigenkapitaldefizit: Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 USD pro Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 63.514 Aktien ausgegeben und 59.314 Aktien im Umlauf, Stand jeweils 30. September 2018 bzw. 31. Dezember 2017 6 6 Zusätzliches Einlagekapital 110.895 94.967 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (1.596 (867 Kumuliertes Defizit (374.714 (304.407 Summe Eigenkapitaldefizit (265.409 (210.301 Summe Verbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Eigenkapitaldefizit 81.483 122.171

Rimini Street, Inc. Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) (in Tausend USD, außer bei Angaben je Aktie) Dreimonatszeitraum bis 30. September 2018 von 2017 Umsatz 62.629 53.611 Umsatzkosten 22.220 20.109 Bruttogewinn 40.409 33.502 Betriebsaufwendungen: Vertrieb und Marketing 22.312 17.188 Gemeinkosten 8.585 8.580 Prozesskosten und damit verbundene Zusprechungen: Honorare und andere Kosten in Verbindung mit der Verteidigung bei Rechtsprozessen 6.990 3.327 Versicherungsentschädigungen netto (2.962 Summe Betriebsaufwendungen 37.887 26.133 Betriebsergebnis 2.522 7.369 Betriebsfremde Aufwendungen: Zinsaufwendungen (9.499 (9.152 Sonstige Finanzierungskosten (48.375 (2.563 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten (5.817 Gewinn aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten 7.800 1.400 Sonstige Einnahmen (Unkosten), netto (306 108 Verlust vor Steuern (47.858 (8.655 Einkommenssteueraufwendungen (510 (385 Nettoverlust (48.368 (9.040 Auf die Stammaktionäre entfallender Verlust (53.070 (9.040 Nettoverlust je Stammaktie (bereinigt und verwässert) (0,85 (0,37 Gewichtetes Mittel der Anzahl ausstehender Stammaktien (bereinigt und verwässert) (1) 62.590 24.727 ______________

(1) Für die drei Monate, die zum 30. September 2017 endeten, wurde das gewichtete Mittel der Aktien angepasst, damit die am 10. Oktober 2017 vollzogene umgekehrte Rekapitalisierung greift.

Rimini Street, Inc. Abstimmung der GAAP- und nicht GAAP-konformen Kennzahlen (in Tausend) Dreimonatszeitraum bis 30. September 2018 von 2017 Überleitung des nicht GAAP-konformen operativen Gewinns: Betriebsergebnis 2.522 7.369 Anpassungen auf nicht GAAP-konforme Kennzahlen: Prozesskosten ohne damit verbundene Entschädigungen 6.990 365 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1.178 1.202 Nicht GAAP-konformer operativer Gewinn 10.690 8.936 Nicht GAAP-konformer Netto(verlust)abgleich: Nettoverlust (48.368 (9.040 Anpassungen auf nicht GAAP-konforme Kennzahlen: Prozesskosten ohne damit verbundene Entschädigungen 6.990 365 Tilgungskosten bei Auszahlung der Kreditfazilität: Wertberichtigung von Disagio und Emissionskosten 47.367 Geltende Make-Whole-Prämie 7.307 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1.178 1.202 Gewinn aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten (7.800 (1.400 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten 5.817 Nicht GAAP-konformer Nettogewinn(-verlust) 6.674 (3.056 Überleitung des bereinigten nicht GAAP-konformen EBITDA: Nettoverlust (48.368 (9.040 Anpassungen auf nicht GAAP-konforme Kennzahlen: Zinsaufwendungen 9.499 9.152 Einkommenssteueraufwendungen 510 385 Wertminderung und Abschreibungen 449 505 EBITDA (37.910 1.002 Anpassungen auf nicht GAAP-konforme Kennzahlen: Prozesskosten ohne damit verbundene Entschädigungen 6.990 365 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1.178 1.202 Gewinn aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten (7.800 (1.400 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten 5.817 Sonstige Finanzierungskosten 48.375 2.563 Bereinigtes EBITDA 10.833 9.549

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken

Um Investoren und andere mit weiteren Informationen zu den Ergebnissen von Rimini Street zu versorgen, haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken offen gelegt. Die nachstehend beschriebenen Kennzahlen aktive Kunden, annualisierte Abonnentenerlöse und Rate der wiederkehrenden Umsätze sind wesentliche Metriken für unser Geschäft. Wir haben zudem die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen offengelegt: nicht GAAP-konformer operativer Gewinn, nicht GAAP-konformer Nettogewinn (-verlust), EBITDA und bereinigtes EBITDA. Rimini Street hat in den oben aufgeführten Tabellen eine Überleitung für jede nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnismeldung verwendet wurde, zur jeweils am besten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl dargelegt. Aufgrund einer Wertberichtigung auf unsere latenten Steuerforderungen waren keine Steuereffekte für die Anpassung der nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu berücksichtigen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls nachstehend beschrieben.

Der wesentliche Zweck, warum nicht GAAP-konforme Kennzahlen verwendet wurden, ist die Bereitstellung von Informationen, die nach Ansicht der Geschäftsführung für die Investoren interessant sein könnten. Damit wollen wir unsere Investoren in die Lage versetzen, unsere Ergebnisse in der Art und Weise einschätzen zu können, wie es durch die Geschäftsführung geschieht. Wir stellen zudem die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zur Verfügung, da sie unserer Meinung nach Investoren dabei helfen, unsere Geschäftsentwicklung konsequent über die verschiedenen Berichtszeiträume zu verfolgen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem wir Positionen außer Acht lassen, die unserer Meinung nach keinen Einfluss auf unsere wesentliche operative Performance haben. Insbesondere verwendet die Geschäftsführung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Metriken für die operative Performance, um unser operatives Budget für das Jahr zu berechnen, um Ressourcen zur Verbesserung der Finanzperformance unseres Geschäft zuzuteilen, um die Effektivität unserer Geschäftsstrategien zu beurteilen, um die Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit mit der Finanzperformance in vergangenen Zeiträumen zu gewährleisten, um einen Vergleich unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen verwenden, um ihre GAAP-Ergebnis zu ergänzen, zu ermöglichen sowie in der Kommunikation mit unserem Verwaltungsrat in Bezug auf unsere Finanzperformance. Es ist jedoch wichtig für die Investoren zu berücksichtigen, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen in gleicher Weise berechnen.

Ein aktiver Kunde ist eine selbstständige Einheit, die unsere Supportservices für ein bestimmtes Produkt erwirbt; dabei kann es sich um ein Unternehmen, eine Bildungseinrichtung oder Regierungsbehörde handeln, aber auch um eine Geschäftseinheit eines Unternehmens. Zum Beispiel zählen wir zwei aktive Kunden bei Fällen, in denen wir bei einer einzigen Einheit den Support für zwei verschiedene Produkte leisten. Wir betrachten unsere Expansionsfähigkeit in Bezug auf aktive Kunden als Wachstumsindikator für unser Geschäft, für den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.

Die annualisierten Abonnentenerlöse berechnen sich aus dem im Quartal erzielten Umsatz mit Abonnenten, der mit vier multipliziert wird. Dadurch erhalten wir einen Indikator für den Umsatz, der im nachfolgenden 12-Monatszeitraum auf Grundlage unserer bestehenden Kundenbasis erzielt werden könnte, falls in diesem Zeitraum keine Vertragskündigungen oder Preisänderungen zu verzeichnen wären. Einmalige Umsätze, die bisher keine wesentliche Rolle spielten, werden nicht in die Abonnentenerlöse mit eingerechnet.

Die Rate der wiederkehrenden Umsätze erfasst den tatsächlichen Abonnentenumsatz (auf USD Basis), der über den Zeitraum der letzten zwölf Monate erfasst wurde und von Kunden stammt, die am Tag vor dem betreffenden Zwölfmonatszeitraum bereits Kunden waren, geteilt durch unsere annualisierten Abonnentenerlöse zum Tag vor Beginn des Zwölfmonatszeitraums.

Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn ist der operative Gewinn, bereinigt um Prozesskosten und damit verbundene Zusprechungen sowie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen. Diese Ausschlüsse werden nachfolgend ausführlicher erläutert.

Nicht GAAP-konformer Nettogewinn (-verlust) ist der Nettoverlust, bereinigt um Prozesskosten und verbundene Zusprechungen, Wertberichtigungen von Disagio und Emissionskosten und geltende Make-Whole-Prämie, die bei Auszahlung unserer früheren Kreditfazilität anfallen, aktienbasierte Vergütungen sowie Gewinne und Verluste und Änderungen eingebetteter Derivate und des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten. Diese Ausschlüsse werden nachfolgend ausführlicher erläutert.

Wir ziehen ggf. die folgenden Positionen von unseren nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die angegebenen Zeiträume ab:

Prozesskosten und damit verbundene Zusprechungen: Prozesskosten und damit verbundene Zusprechungen beziehen sich auf Rechtskosten abzüglich Versicherungsentschädigungen für unsere Rechtsstreitigkeiten. Diese Kosten und die damit verbundenen Versicherungsentschädigungen beziehen sich auf den laufenden Gerichtsprozess, an dem wir beteiligt sind, und stehen in keiner Verbindung zu unserem Tagesgeschäft bzw. Kerngeschäft, das Dienstleistungen für unsere Kunden beinhaltet.

Tilgungskosten: Die Wertberichtigung auf Disagio und Emissionskosten und die geltende Make-Whole-Prämie, die bei Auszahlung unserer früheren Kreditfazilität anfallen, sind Ausgaben im Zusammenhang mit unserer Fremdfinanzierungsstruktur. Da sich diese Zahlen auf unsere Finanzierungskostenstruktur bezogen und nicht auf die Tagesgeschäfte oder unser Kerngeschäft, das Dienstleistungen für unsere Kunden beinhaltet, haben wir diese nicht berücksichtigt.

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen: Um Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, enthält unsere Vergütungsstrategie aktienbasierte Vergütungskomponenten. Die Strategie richtet sich nicht auf die Motivation oder Belohnung operativer Leistungen in einem bestimmten Zeitraum, sondern ist in erster Linie darauf ausgerichtet, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und unsere Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden. Daher variieren die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die generell nichts mit operativen Entscheidungen bzw. der Performance in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten und rückzahlbaren Bezugsrechten: Unsere frühere Kreditlinie, die am 19. Juli 2018 gekündigt wurde, enthielt die Festlegung eingebetteter Derivate, deren Abtrennung erforderlich ist und die in den Büchern als separate Finanzinstrumente geführt werden. Bis Oktober 2017 waren außerdem rückzahlbare Bezugsrechte in unserem Besitz, die zur Bewertung des beizulegenden Zeitwerts mit Veränderungen von diesem, resultierend aus unserer Gewinn- und Verlustrechnung, erforderlich waren. Wir haben die Gewinne und Verluste, die sich aus den Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte dieser Finanzinstrumente aus den eingebetteten Derivaten und rückzahlbaren Bezugsrechten ergeben, aufgrund dieser Zeitwertberechnung herausgerechnet. Wir können diese Beträge nicht im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten verwalten, und die Gewinne und Verluste stehen auch nicht mit unserem Kerngeschäft in Verbindung, weshalb wir sie herausgerechnet haben.

Sonstige Finanzierungskosten: Zu den sonstigen Finanzierungsausgaben zählen zahlungsunwirksame Wertberichtigungen (einschließlich Wertberichtigungen aufgrund der Auszahlung) und Abschreibungen auf Disagio und Emissionskosten gemäß unserer früheren Kreditfazilität sowie begleitende Monitoring- und sonstige Gebühren in Zusammenhang mit der Kreditfazilität. Da sich diese Zahlen auf unsere Finanzierungskostenstruktur bezogen und nicht auf die Tagesgeschäfte oder unser Kerngeschäft, das Dienstleistungen für unsere Kunden beinhaltet, haben wir diese nicht berücksichtigt.

EBITDA beschreibt den um Zinsaufwendungen, Einkommenssteueraufwendungen und Abschreibungskosten bereinigten Nettoverlust.

Bereinigtes EBITDA bezieht sich auf das EBITDA, bereinigt um die Prozesskosten und damit verbundenen Zusprechungen, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Gewinne bzw. Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten und rückzahlbaren Bezugsrechten, sowie sonstige oben genannte Finanzierungsaufwendungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181111005062/de/

Contacts:

Rimini Street, Inc.

Ansprechpartner Anlegerpflege

Dean Pohl, +1 203-347-4446

dpohl@riministreet.com

oder

Ansprechpartnerin Medienarbeit

Michelle McGlocklin, +1 925-523-8414

mmcglocklin@riministreet.com