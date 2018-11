Saudi-Arabien kürzt seine Erdölexporte im Dezember, um den Preisverfall zu stoppen. Wichtige Ölproduzenten könnten einen Kurswechsel einschlagen.

Fallende Preise und Anzeichen eines globalen Überangebots haben den Ölmarkt ins Taumeln gebracht. Unsicherheit und die Angst vor einem weiteren Abwärtstrend regiert. Nun ziehen die größten Ölproduzenten Medienberichten zufolge Förderungskürzungen in Betracht, um damit den seit Anfang Oktober wütenden Preisverfall zu stoppen.

Der saudi-arabische Energieminister Khalid al-Falih sagte am Sonntag, dass der staatliche Energieriese Saudi Aramco im Dezember die Ölexporte um rund 500.000 Barrel pro Tag reduzieren wird. Er äußerte sich auf einem Treffen der Organisation erdölfördernder Staaten (Opec) und einer Reihe von Nicht-Opec-Staaten am Wochenende in Abu Dhabi.

Saudi-Arabien, der weltweit größte Ölexporteur, fördert seit Oktober 10,7 Millionen Barrel pro Tag. Während Riad beschlossen hat, die Exporte zu senken, kam der Rest der Teilnehmer laut al-Falih zu keiner Einigung. Die Teilnehmer warnten nach dem Treffen in einer Erklärung jedoch davor, dass sich die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage im nächsten Jahr vergrößern könnte, was "neue Strategien zum Ausgleich des Marktes erfordern könnte".

Russland sendete gemischte Signale ...

