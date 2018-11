Die SPD-Vizevorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Malu Dreyer, hat den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Kinderlose mit höheren Rentenbeiträgen zu belasten, kritisiert. "Unser Ansatz ist nicht, Kinderlose zu bestrafen. Sie zahlen übrigens schon jetzt 0,25 Prozentpunkte mehr in die Pflegeversicherung als Eltern", sagte Dreyer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag).

Die SPD fördere Familien dagegen beispielsweise durch den Ausbau von Kita-Plätzen, betonte die SPD-Vizevorsitzende. "In meinem Bundesland ist die Bildungskette von der Kita bis zur Uni gebührenfrei. Das finanzieren auch kinderlose mit ihrer Steuer mit." Rheinland-Pfalz verzichtet bereits seit 2010 auf Kitagebühren für Kinder ab zwei Jahren und gilt damit als Vorreiter.

Spahn hatte in einem Beitrag für die Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" gefordert, dass Kinderlose mehr in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen sollten als Eltern. Der "Bild"-Zeitung sagte er: "Eltern mit Kindern müssen in der Sozialversicherung mehr entlastet werden. Sie ziehen für uns alle die Beitragszahler von morgen groß." Er stieß mit diesem Vorstoß auf Kritik und Unverständnis - etwa auch von der Deutschen Rentenversicherung und dem Deutschen Gewerkschaftsbund./sow/DP/zb

