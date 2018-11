Einige wenige hochproduktive Unternehmen, Ketten und Konzerne geben einer Studie zufolge in einzelnen Branchen immer stärker den Ton an - und das bremst die Lohnzuwächse. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag in Gütersloh veröffentlichte Untersuchung von Prognos im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Beschäftigten der Dienstleistungsbranchen in Deutschland seien zwischen 2008 und 2016 potenzielle Lohnzuwächse von insgesamt rund 11 Milliarden Euro durch eine wachsende Unternehmenskonzentration entgangen.

Treiber dieser Entwicklung seien sogenannte Superstar-Firmen, die aber auch zu "Superkraken" werden könnten, sagte Studien-Mitautor Dominic Ponattu. Es handele sich um die jeweils vier stärksten Player einer Branche, die innovativ seien und mithilfe digitaler Technologien ihre Produkte oder Dienstleistungen besonders effizient herstellten, aber mit vergleichsweise wenig Beschäftigten auskommen./wa/DP/zb

