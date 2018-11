"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Volksparteien

Kramp-Karrenbauer, Merz und Jens Spahn gleichen sich (...) nicht nur aus strategischem Blick für Mehrheiten aneinander an. Ihr Treffpunkt in der Mitte ist notgedrungener Teil der Wiederbelebung einer "Union", die wie die SPD ihre zündende "Ursprungsidee" (Sigmar Gabriel) sucht. Die SPD hat sich dafür am Wochenende noch weiter von ihrem Trauma, der Agenda 2010, entfernt, aber nicht in Form von Distanz, sondern des Etiketts. Indem es kein "Hartz IV" mehr gibt, soll endlich Gras über die Schröder-Reformen wachsen. Die SPD ist dazu gezwungen, weil sie ihre Kompetenz im zentralen Feld ihrer Existenzberechtigung viel zu lange selbst in Frage gestellt hat. Für eine Volkspartei ist das tödlich. Auch im Wettstreit um die Merkel-Nachfolge geht es um nichts anderes: ob die Union noch eine Union ist./al/DP/mis

