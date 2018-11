"Frankfurter Rundschau" zu Ende des Ersten Weltkriegs:

Selten war ein Gedenktag zum Ende des Ersten Weltkriegs so lebhaft wie diesmal. Demokraten wie der französische Präsident Emmanuel Macron attackierten Nationalisten wie Donald Trump mit Slogans wie "Patriotismus ist das Gegenteil von Nationalismus". Vielleicht wären Macron und seine fortschrittlichen Mitstreiter noch überzeugender gewesen, wenn sie nicht nur zu Recht die Millionen Opfer des Weltkriegs beklagt, die Lehren aus der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts beschworen und die daraus entwickelten Fortschritte herausgestellt hätten, sondern darüber hinaus noch mehr darüber gesprochen hätten, was noch nicht erreicht wurde. Errungenschaften wie der Multilateralismus müssen nicht nur verteidigt, sie müssen weiterentwickelt werden. Sonst haben Trump und andere Rechtspopulisten weiter leichtes Spiel. Sie sind nur zu stoppen, wenn die fortschrittlichen Kräfte Probleme wie Verteilungskämpfe und Flucht lösen. Denn der Weg in die Zukunft führt nicht alleine über das Erinnern./al/DP/mis

