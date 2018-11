Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag,

den 23. November:

MONTAG, DEN 12. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEMEN

07:00 D: Lanxess Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 D: Infineon Q4-Zahlen (Jahres-Pk 11.00 h)

07:30 NL: Euronext Q3-Zahlen

07:30 D: QSC Q3-Zahlen

07:30 D: Deutsche Pfandbriefbank Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 D: Talanx Q3-Zahlen (Call 8.00 h)

10:00 D: Cancom 9Monatszahlen (endgültig)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: LBBW Q3-Zahlen

D: EnBW Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

TERMINE KONJUNKTUR

D: ifo Wirtschaftsklima Welt

00:50 J: Erzeugerpreise 10/18

07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 10/18 (vorläufig)

10:00 I: Industrieproduktion 09/18

SONSTIGE TERMINE

D: 12. Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin (bis 14.11.)

u.a. mit CEO Deutsche Bank Christian Sewing, Präsident der

EU-Kommission Jean-Claude Juncker, CEO Siemens Joe Kaeser

09:00 D: "Euro Finance Week" u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies,

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch,

Bafin-Präsident Felix Hufeld, Frankfurt

10:00 D: Halbjahres-Pk 2018 des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland

(VDB) u.a. zu Chancen und Herausforderungen des globalen Wettbewerbs

mit neuen Ausblicken auf den Weltmarkt der Bahnindustrie, Berlin

10:00 D: Pk Handelsverband Hessen zu Weihnachtsgeschäft und Konjunktur, Ffm.

11:00 D: Pk zum 125-jährigen Bestehen des VDE Verband der Elektrotechnik

Elektronik Informationstechnik, Berlin

13:30 D: Veranstaltung "Die Energiewende auf die Straße bringen"

von der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) mit den

Kooperationspartnern Nationale Organisation Wasserstoff- und

Brennstoffzellentechnologie (NOW) und Verband der Deutschen

Biokraftstoffindustrie (VDB), Berlin

18:30 D: Veranstaltung vom "European Finance Forum" zum Wirtschaftlichen

Ausblick mit David Kohl, Chefvolkswirt Deutschland der Bank Julius

Bär Europe AG, Frankfurt

D: CDU-Wirtschaftstag der Innovationen u.a. mit Kanzleramtschef Helge

Braun, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und FDP-Chef

Christian Lindner, Berlin

HINWEIS

USA: US-Anleihenmarkt geschlossen, Feiertag

DIENSTAG, DEN 13. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEMEN

07:00 CH: Ceva Logistics Q3-Zahlen

07:00 CH: PSP Swiss Property 9Monatszahlen

07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 10/18

07:00 D: Grammer Q3-Zahlen

07:00 D: Bauer 9Monatszahlen

07:00 D: 1&1 Drillisch Q3-Zahlen

07:00 D: Cewe Stiftung Q3-Zahlen

07:00 D: Evotec Q3-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 D: Innogy Q3-Zahlen (Telefon-Pk 10 h)

07:00 D: Tom Tailor Q3-Zahlen

07:00 D: United Internet Q3-Zahlen

07:00 D: Ströer Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 D: Aareal Bank Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:15 D: HelloFresh Q3-Zahlen

07:30 D: Medigene 9Monatszaheln

07:30 D: VTG Q3-Zahlen

07:30 D: HHLA Q3-Zahlen

07:30 D: Uniper 9Monatszahlen (Call 11.00 h)

07:30 D: Jenoptik 9Monatszahlen (Call 10.00 h)

07:30 D: Nordex Q3-Zahlen

07:30 D: Bayer Q3-Zahlen (Telefon-Pk 10 h)

07:30 D: Bilfinger Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

08:00 D: OHB 9Monatszahlen

08:00 GB: Vodafone Halbjahreszahlen

15:00 USA: Home Depot Q3-Zahlen

18:00 F: EDF 9Monatsumsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Wüstenrot & Württembergische Q3-Zahlen

D: Nemetschek Capital Markets Day

FIN: Fortum Capital Markets Day

GB: Prudential Investor Meeting

I: Mediaset 9Monatszahlen

NL: Ahold Delhaize Capital Markets Day

NL: Akzo Nobel ao Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

GB: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook)

durch die Internationale Energie-Agentur (IEA)

I: Frist für Überarbeitung des italienischen Haushaltsentwurfs läuft

aus. Die EU-Kommission hatte den Entwurf zurückgewiesen, weil die

Schuldenpläne der populistischen Regierung in Rom grob gegen die

Stabilitätskriterien der Eurozone verstoßen.

08:00 D: Verbraucherpreise 10718 (endgültig)

08:00 D: Insolvenzen 08/18

08:00 D: Erwerbstätigkeit Q3/18

10:00 D: Bitkom Telefon-Pk zu "Blockchain - Wo steht die deutsche Wirtschaft?"

10:00 D: Pk DZ Bank: Konjunkturausblick 2019 mit Chefvolkswirt Stefan

Bielmeier und Chefanlagestratege Christian Kahler, Frankfurt

10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 10/18

10:30 D: LBBW Pressegespräch zum Kapitalmarktausblick 2019 mit Chefvolkswirt

Uwe Burkert und Leiter Research Rolf Schäffer, Stuttgart

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/18

12:00 P: Verbraucherpreise 10/18 (endgültig)

14:00 PL: Handelsbilanz 09/18

15:00 F: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht im EU-Parlament zur Zukunft

Europas, Straßburg

15:30 EU: EU-Kommission berät voraussichtlich über eine mögliche Visapflicht

für Briten nach dem Brexit

SONSTIGE TERMINE

D: Fortsetzung 12. Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin

(bis 14.11.)

09:00 D: Deutsch-Marokkanisches Wirtschaftsforum vom Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem Euro-Mediterran-Arabischen

Länderverein (EMA e.V.), Berlin

11:00 D: Pk Creditreform zum "Schuldneratlas Deutschland 2018", Düsseldorf

13:00 D: "Batteries and Fuel Cells - from Raw Material to Recycling" Konferenz

Ulm ElektroChemical Talks (UECT), Ulm

13:00 D: Urteil im Rechtsstreit um Unterlassungsansprüche gegen das

Online-Bewertungsportal Yelp. Drei Fitnessstudios klagen wegen

schlechter Bewertungen auf Unterlassung.

GB: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook)

durch die Internationale Energie-Agentur (IEA)

D: Fachmesse EuroTier (bis 16.11.), Hannover

Die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende EuroTier in Hannover gilt

als die weltgrößte Fachausstellung für Tierhaltung und -management

und wird seit 1993 von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

(DLG) ausgerichtet.

D: LBS stellt neuen Immobilienatlas für Schleswig-Holstein vor, Kiel

D: Electronica (bis 16.11.), München

Internationale Messe für Komponenten, Systeme und Anwendungen der

Elektronik

MITTWOCH, DEN 14. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEMEN

07:00 CH: Baloise Q3 Statement

07:00 D: RWE Q3-Zahlen

07:00 D: Leoni Q3-Zahlen (endgültig)

07:00 D: Merck KGaA Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 NL: Shop Apotheke Q3-Zahlen (endgültig)

07:00 D: Deutsche Wohnen Q3-Zahlen

07:00 L: Corestate Capital Q3-Zahlen

07:30 D: Zooplus Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 D: Bechtle Q3-Zahlen

07:30 D: Wirecard Q3-Zahlen (endgültig)

(Call 13.00 h)

07:30 D: Linde Q3-Zahlen

07:30 D: Adler Real Estate Q3-Zahlen

07:30 D: Indus Holding Q3-Zahlen

07:30 D: Salzgitter Q3-Zahlen

07:30 D: MLP Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 D: Sixt Leasing Q3-Zahlen

07:30 A: Raiffeisen International Q3-Zahlen

07:30 D: Eon Q3-Zahlen (Call 8.30 h)

07:30 F: Alstom Halbjahreszahlen

08:00 DK: A.P. Moller-Maersk Q3-Zahlen

09:00 D: BMW Absatz 10/18

10:00 D: Philip Morris Pk zu Zahlen und Daten von IQOS

18:00 D: Deutsche Euroshop Q3-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Borussia Dortmund Q1-Zahlen

D: Tele Columbus Q3-Zahlen

D: Leifheit Q3-Zahlen

D: Biotest Q3-Zahlen

D: Patrizia Immobilien Q3-Zahlen

D: ProSiebenSat.1 Capital Markets Day

E: ACS Q3-Zahlen

I: Pirelli Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 11/18

00:50 J: BIP Q3/18 (vorläufig)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/18

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/18

05:30 J: Kapazitätsauslastung 09/18

05:30 J: Industrieproduktion 09/18 (endgültig)

08:00 RO: BIP Q3/18 (vorab)

08:00 FIN: Verbraucherpreise 10/18

08:00 D: BIP Q3/18 (vorab)

08:45 F: Verbraucherpreise 10/18 (endgültig)

09:00 CZ: BIP Q3/18 (vorab)

09:00 E: Verbraucherpreise 10/18 (endgültig)

09:30 NL: BIP Q3/18 (vorläufig)

10:00 PL: Verbraucherpreise 10/18 (endgültig)

10:00 PL: BIP Q3/18 (vorläufig)

10:30 GB: Verbraucherpreise 10/18

10:30 GB: Erzeugerpreise 10/18

11:00 EU: BIP Q3/18 (vorläufig)

11:00 EU: Beschäftigung Q3/18 (vorläufig)

11:00 D: Bundesbank Pk zur Vorstellung Finanzstabilitätsbericht 2018

mit Prof. Dr. Claudia Buch, Vizepräsidentin der Deutschen

Bundesbank, und Prof. Dr. Joachim Wuermeling, Mitglied des Vorstands

der Deutschen Bundesbank

11:30 D: Anleihen

Laufzeit: 30 Jahre

Volumen: 1,5 Mrd EUR

14:30 USA: Realeinkommen 10/18

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/18

SONSTIGE TERMINE

D: Fortsetzung 12. Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin

(bis 14.11.) u.a. mit Bundesbank-Präsident Weidmann, Bundes-

wirtschaftsminister Peter Altmaier

09:00 D: Pk Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) auf

der Messe "electronica", München

09:00 D: Jupiter Pressefrühstück u.a. zu Asset Management-Industrie:

Corporate Governance, Stewardship und Brexit,

Liquide, alternative Investmentstrategien in Zeiten des aktuellen

Bullenmarktes, Jüngste Entwicklungen bei Jupiter: Pläne für Europa

und insbesondere Deutschland, Frankfurt

09:30 D: EuGH urteilt über staatliche Beihilfen für griechische Schiffswerft,

Luxemburg

10:00 D: BGH verhandelt über Kündigungsschutz langjähriger Mieter bei einem

Immobilienverkauf

17:00 D: Saubere Luft trotz Straßenverkehr - Deutsches Institut für

Urbanistik zu Alternativen zum Dieselfahrverbot, Berlin

D: Deutscher Handelskongress "RetailMe! - kunde.macht.handel"

(bis 15.11.), Berlin

D: 53. BME-Symposium Einkauf und Logistik vom Bundesverband

Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) (bis 16.11.), Berlin

D: Offshore Wind Konferenz 2018 des Fraunhofer-Instituts für

Windenergiesysteme (bis 16.11.), Bremerhaven

DONNERSTAG, DEN 15. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEMEN

07:00 CH: Züblin Halbjahreszahlen (Call 10.30 h)

07:00 D: K+S Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 D: Sixt Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 D: Henkel Q3-Zahlen

07:30 F: Bouygues Q3-Zahlen

07:30 FIN: Ferratum Oyi 9Monatszahlen

08:00 D: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/18

08:00 D: LPKF 9Monatszahlen (endgültig)

08:15 D: Singulus 9Montaszahlen (endgültig)

13:00 USA: Walmart Q3-Zahlen

17:45 F: Vallourec Q3-Zahlen

18:00 F: Vivendi Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Mayr-Melnhof Q3-Zahlen

A: Österreichische Post Q3-Zahlen

D: BayernLB 9Monatszahlen

USA: Applied Materials Q4-Zahlen

USA: Nvidia Q3-Zahlen

USA: Sonos Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NL: Arbeitslosenzahlen 10/18

08:00 D: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 09/18

10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 10/18

11:00 EU: Handelsbilanz 09/18

14:30 USA: Empire State Index 11/18

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/18

14:30 USA: Philly Fed Index 11/18

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/18

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 B: Handelsbilanz 09/18

16:00 USA: Lagerbestände 09/18

17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: Agrartag der Volksbanken Raiffeisenbanken, Ödheim

09:30 L: EuGH-Urteil zur Frage, in welcher Währung Flüge innerhalb der EU

angegeben werden müssen, Luxemburg

10:00 D: 10. "Deutsches Wirtschaftsforum" in Frankfurt. Vertreter deutscher

Unternehmer diskutieren branchenübergreifend über die deutsche

Wirtschaft in einer globalisierten Wirtschaftsordnung - u.a. mit

Verdi-Chef Frank Bsirske und ING-Diba-Chef Nick Jue

11:00 D: Mündliche Verhandlung im Streit um Flughafengebühren, Frankfurt

13:00 D: Dritte Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und

Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn

13:00 D: Wirtschaftstag der Volks- und Raiffeisenbanken u.a. mit

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, Telekom-Chef Timotheus

Höttges, Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek und der Zweiten

Vorsitzenden der IG Metall, Christiane Benner, Frankfurt

19:00 D: Diskussion über die Steuerpolitik in Deutschland und Europa, mit dem

Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, Berlin

D: Übergabe des Deutschen Tourismuspreises in Bonn

Bereits zum 14. Mal zeichnet der Deutsche Tourismusverband im Rahmen

des Deutschen Tourismustages die innovativsten Ideen der deutschen

Tourismuslandschaft aus.

FREITAG, DEN 16. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEMEN

07:00 L: Stabilus Jahreszahlen

08:30 D: Aumann Q3-Zahlen

11:00 D: Volkswagen Konzern Auslieferungen 10/18

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 D: Index der Großhandelspreise 10/18

11:00 EU: Verbraucherpreise 10/18

15:15 USA: Industrieproduktion 10/18

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/18

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Rumänien

EU: S&P Ratingergebnis Niederlande, Schweiz

EU: Moody's Ratingergebnis Österreich

SONSTIGE TERMINE

09:15 D: "Frankfurt European Banking Congress" zum Abschluss der "Euro

Finance Week" u.a. mit einer Rede von EZB-Präsident Mario Draghi

sowie Statements der Chefs von Deutscher Bank, Christian Sewing,

und Commerzbank, Martin Zielke, Frankfurt

B: EU-Ministerrat und Vermittlungsausschuss zum EU-Haushaltsplan für 2019

B: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel

Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft

(Apec) in Papua-Neuguinea

D: Abschluss Messe "electronica", München

USA: Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference u.a.

mit T-Mobile US

MONTAG, DEN 19. NOVEMBER 2018

TERMINE UNERNEHMEN

07:00 D: Grand City Properties Q3-Zahlen

22:00 USA: Agilent Technologies Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Travelers Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 J: Handelsbilanz 10/18

10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 09/18

16:00 USA: NAHB-Index 11/18

SONSTIGE TERMINE

D: Jahrestagung vom Handelsblatt zum Thema "European Banking

Regulation - Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht"

u.a. mit Stefan Blochwitz (Deutsche Bundesbank) und Werner Bier

(Europäische Zentralbank), Frankfurt

GB: Hauptverfahren im Rechtsstreit zwischen Lufthansa und Laudamotion

um Kündigung eines Leasingvertrages für Flugzeuge, London

D: Dritte Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft

Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn

NL: 23. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die

Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW)

16:30 D: Banken Dialog "Welchen Schutz brauchen Kunden in der digitalen

Welt?" vom Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

DIENSTAG, DEN 20. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 D: Dermapharm Q3-Zahlen

08:00 GB: Easyjet Jahreszahlen

10:00 D: BASF Pk zu aktuellen

Entwicklungen, Ludwigsh.

10:00 D: Schwan-Stabilo Bilanz-Pk, Heroldsberg

12:30 USA: Target Q3-Zahlen

13:00 USA: Kohl's Q3-Zahlen

13:00 USA: Best Buy Q3-Zahlen

14:00 USA: Analog Devices Q3-Zahlen

22:01 USA: Autodesk Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Porsche Automobil Holding Q3-Zahlen

D: CTS Eventim 9Monatszahlen

GB: Halma Halbjahreszahlen

IRL: CRH Q3 Trading Update

USA: The Gap Q3-Zahlen

USA: Foot Locker Q3-Zahlen

USA: Campbell Soup Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 D: Erzeugerpreise 10/18

10:00 PL: Industrieproduktion 10/18

10:00 PL: Erzeugerpreise 10/18

14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/18

15:00 B: Verbrauchervertrauen 11/18

SONTIGE TERMINE

09:00 D: Jahrestagung der Versicherungsaufsicht Eiopa u.a. mit dem

EU-Chefunterhändler zum Brexit, Michel Barnier (Vortrag 10.00 Uhr)

und Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (Vortrag 17.15 Uhr)

+12:45 h Pk mit Eiopa-Chef Gabriel Bernardino, Frankfurt

10:00 D: Symposium "Automatisiertes und vernetztes Fahren - schöne neue

Welt!?" des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft

(GDV) u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Udo di

Fabio, Vorsitzender der Ethik-Kommission zum automatisierten Fahren,

und Ulrich Klaus Becker, Vizepräsident für Verkehr des ADAC e.V.,

Berlin

10:30 D: Abschlusssitzung der von der Bundesregierung eingesetzten

Expertenrunde zu Diesel-Nachrüstungen

11:00 D: Jahres-Pk des Bundesverbands Technik des Einzelhandels, Köln

D: Branchentag des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga)

MITTWOCH, DEN 21. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: Thyssenkrupp Jahreszahlen (Pk 10.00 h)

08:00 GB: Sage Group Jahreszahlen

08:00 GB: United Utilities Halbjahreszahlen

17:30 NL: Altice Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: CA Immo Q3-Zahlen

A: Uniqa Q3-Zahlen

DK: Royal Unibrew Q3-Zahlen

GB: Sage Jahreszahlen

GB: United Utilities Halbjahreszahlen

USA: Deere & Co Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 J: All Industry Activity Index 09/18

06:30 NL: Konsumausgaben 09/18

11:00 EU: OECD Wirtschaftsausblick

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/18 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 10/18

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/18

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/18 (endgültig)

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: Pk Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen zu Forderungen an die

Bundesregierung angesichts schwächerer Konjunktur und Digitalisierung

10:00 D: Das Verwaltungsgericht verhandelt über ein mögliches Fahrverbot für

Diesel in Darmstadt, Wiesbaden

14:00 D: BKA-Herbsttagung zum Thema "Sicherheit in einer offenen und

digitalen Gesellschaft", Wiesbaden

DONNERSTAG, DEN 22. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 F: Remy Cointreau Halbjahreszahlen

08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 10/18

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Befesa Q3-Zahlen

D: Jost Werke 9Monatszahlen

D: Siemens Healthineers Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11718

00:30 J: Verbraucherpreise 10/18

07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 10/18 (endgültig)

08:45 F: Geschäftsklima 11/18

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 25.10.18

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 11/18 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Landgericht Hamburg verhandelt im Streit zwischen der Hegemann

Gruppe und KPMG, Hamburg

HINWEIS

USA: Feiertag "Thanksgiving", Börse geschlossen

FREITAG, DEN 23. NOVEMBER 2018

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 J: Nikkei Verarbeitendes Gewerbe 11/18 (vorläufig)

08:00 D: BIP Q3/18 (endgültig)

08:00 D: Bauinvestitionen Q3/18

08:00 D: Im- und Exporte Q3/18

09:00 A: Industrieproduktion 09/18

09:15 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/18 (vorläufig)

09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/18 (vorläufig)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/18 (vorläufig)

15:00 B: Geschäftsklima 11/18

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/18 (vorläufig)

TERMINE KONJUNKTUR

EU: Moody's Ratingergebnis Ungarn

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Medientag bei Amazon in Koblenz mit Fakten und Zahlen zum Standort

Koblenz

HINWEIS

J: Feiertag, Börse geschlossen

USA: Verkürzter Handel Börse bis 19.00 h, Anleihen bis 20.00 h

