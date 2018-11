Der englische Begriff "Claim-Management" wird in der deutschen Sprache gängig als "Nachtragsmanagement" oder "Nachforderungsmanagement" übersetzt. Eigentlich sachlich nicht richtig, denn das englische Wort "Claim" bedeutet unter anderem "Anspruch". Dieser Anspruch soll erst im weiteren Verlauf in einen Nachtrag, eben eine nachträgliche Veränderung des Projektvertrages eingebracht werden.

Claim-Management ist also wechselseitiges Anspruchsmanagement der Vertragsparteien im Projektverlauf. Ansprüche ("Claims") an den jeweils anderen Vertragspartner können auf vielerlei Art in industriellen Projekten entstehen. Ein unscharfes Leistungssoll des Auftragnehmers im Vertrag, verletzte Mitwirkungspflichten des Auftraggebers der Anlage, konträre Wetterbedingungen auf der Baustelle. Gefahr für das Projekt und somit für die Vertragsparteien droht aus jeder erdenklichen Richtung. Wichtig also, schon beim Entwurf und der Verhandlung des Projektvertrages die Augen offen zu halten nach Unbill, welches dem Projekt und damit dem eigenen Unternehmen drohen kann. Wichtig hierbei: Die Augen beider Vertragsparteien sollten ebenso für die ganze Dauer der Projektabwicklung bis zur Übernahme der Anlage durch den Auftraggeber geöffnet bleiben, um aktuelle und künftige Situationen im Projekt zu erkennen, die in Claims gegeneinander münden können.

Situationsbewusstsein - was Projektingenieure von Fliegern lernen können

Situationsbewusstsein ist somit in der Vorbereitung und Abwicklung von industriellen Projekten besonders gefragt. Es ist der bestimmende Faktor für erfolgreiches Claim-Management im Zusammenhang mit gestörten Bauabläufen. Wird über den Begriff Situationsbewusstsein gesprochen, so kommt schnell die Sprache auf Dr. Mica Endsley, der ehemaligen Chef-Wissenschaftlerin der US Air Force. Endsley hat ...

