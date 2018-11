Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BATTERIEFERTIGUNG - Baden-Württembergs Landeswirtschaftsministerin Nichole Hoffmeister-Kraut (CDU) setzt sich für den Aufbau einer Batteriezellfertigung in Deutschland ein und macht sich dabei für den Standort Baden-Württemberg stark. Der Südwesten "ist im Bereich Batterietechnologien hervorragend aufgestellt", sagte sie. "Hier sind auf engem Raum alle notwendigen Kompetenzen und Partner konzentriert. Das ist ein klarer Standortvorteil." Mit Förderprojekten und Forschungszentren hätte die Landesregierung ideale Voraussetzungen für eine Zellfertigung geschaffen. (Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten)

FORSCHUNG - Wirtschaft und Staat sollen zusammen mindestens 3 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung investieren. Das ist eine europäische Zielmarke. Deutschland hat sie nun erstmals knapp übersprungen. Das legen neue Auswertungen des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft nahe. (FAZ S. 17)

AFD - Der Alternative für Deutschland (AfD) droht eine Spendenaffäre. Die Partei erhielt 2017, dem Jahr der Bundestagswahl, offenbar illegal gut 130.000 Euro von einer Schweizer Firma, gestückelt in mehrere Tranchen von meist 9.000 Schweizer Franken. Das Geld floss zwischen Juli und September an den AfD-Kreisverband Bodensee, in dem die bundesweite Spitzenkandidatin Alice Weidel für den Bundestag antrat; als Spendenzweck gab der Geldgeber an: "Wahlkampfspende Alice Weidel". Dies belegen Kontoauszüge. Die Zahlungen stammen von einer Aktiengesellschaft in Zürich, deren Anteile offenbar einer weiteren AG gehören. (SZ S. 1)

AFD - Als die Bayern dann ihren Landtag wählten, stimmten trotzdem 14,5 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für die AfD. Unter allen Wählern kam die Partei dagegen nur auf 10,2 Prozent der Stimmen. Schon bei der Bundestagswahl 2017 hatten überproportional viele Gewerkschafter AfD gewählt. Und zuletzt, bei der Landtagswahl in Hessen, votierte jedes fünfte männliche Gewerkschaftsmitglied für die AfD. In Reihen der Arbeitnehmervertreter löst dieses Ergebnis Irritation und Unbehagen aus. Er sorge sich "um den sozialen Frieden nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in den Betrieben", sagt ein namhafter IG Metaller. Mit der AfD findet an der Gewerkschaftsbasis erstmals eine Partei nennenswerte Unterstützung, die den "zutiefst gewerkschaftlichen Grundwerten von Solidarität, Mitbestimmung und Demokratie widerspricht", wie DGB-Vizechefin Annelie Buntenbach sagt. (SZ S. 15)

FLÜCHTLINGE - Die Entscheidung der Bundesregierung, im Jahr 2015 die unerlaubte Einreise Hunderttausender Migranten über die deutsch-österreichische Grenze zu akzeptieren, wird auch in der Union inzwischen als politisch motiviert betrachtet. CDU-Innenpolitiker Nikolas Löbel sagte: "Der deutsche Rechtsstaat ist jederzeit in der Lage, seine Grenze zu schützen und polizeiliche Einreisekontrollen durchzuführen. Darauf im Herbst 2015 zu verzichten war eine politische Entscheidung, die so heute keiner mehr treffen würde." (Welt S. 1)

WAGENKNECHT/SPD - Die Vorsitzende der Linksfraktion, Sahra Wagenknecht, hat der SPD eine neue Zusammenarbeit angeboten. Es sei "erfreulich, wenn auch die SPD-Spitze endlich versteht, dass Hartz-IV Millionen Arbeitnehmer enteignet" habe, sagte Wagenknecht. Die Linke und auch die Sammlungsbewegung Aufstehen setzten sich für eine Wiederherstellung des Sozialstaates ein, "und wir würden uns freuen, wenn wir dabei in der SPD einen Partner finden würden". Wagenknecht rief die SPD dazu auf, die Koalition mit der Union zu beenden. (Funke Mediengruppe)

DIGITALISIERUNG - Der Erfolg von Digitalfirmen hat die deutschen Arbeitnehmer bis zu 2.000 Euro Lohn gekostet, errechnen Forscher der Bertelsmann-Stiftung. Die Dienstleister brauchen wenig Personal und sparen so Gehälter. Demnach verloren die Beschäftigten in Dienstleistungsbranchen elf Milliarden Euro. Bei öffentlichen Gütern wie Gesundheit waren es 2.200 Euro pro Arbeitnehmer, was an der zunehmenden Dominanz privater Klinik- oder Müllfirmen liegt. Bei Speditionen und Lagerei waren es demnach 1.600 Euro, im Großhandel und bei Anwaltskanzleien knapp 1.000 Euro. Den Beschäftigten entgingen Lohnzuwächse von bis zu 6 Prozent. (SZ S. 15)

FRANKREICH - Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire erwartet in zwei Wochen eine Einigung in der Euro-Zone. Ein "friedliches Empire" müsse Europa werden, sagte er. Zugleich machte er Druck auf Berlin: Noch immer bleibe Deutschland eine klare Antwort auf Emmanuel Macrons Vorschläge schuldig. (Handelsblatt S. 4)

RUSSLAND - Russland sagt sich vom Dollar los. Nun wollen einige russische Ölkonzerne also Fakten schaffen, indem sie ihre Ölverkäufe an westliche Abnehmer nicht mehr in Dollar, sondern in Euro abrechnen. Konkret genannt werden Gazprom Neft und Surgutneftegaz, Nummer drei und vier unter den russischen Ölkonzernen. (Welt S. 9)

