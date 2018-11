Viele Betriebe wie SBB oder Swisscom befinden sich im Besitz der öffentlichen Hand. Wie unterscheiden sich die Führungsaufgaben von jenen in der Privatwirtschaft? Wie ist es, wenn Regierungsvertreter im Verwaltungsrat sitzen? Mit Kathrin Hilber und Walter Vogel haben wir uns über das manchmal diffizile Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft unterhalten.

Frau Hilber, Sie waren während 16 Jahren Regierungsrätin im Kanton St. Gallen und sind jetzt Verwaltungsratspräsidentin. Wie haben Sie den Wechsel von der Politik in die Privatwirtschaft erlebt?

Kathrin Hilber: Der Sozialbereich, in dem ich jetzt tätig bin, tickt vielleicht etwas anders, doch auch wir sind wirtschaftsorientiert und müssen uns im Markt bewähren. Ich habe den Wechsel sehr positiv erlebt. Es ist viel einfacher als in einem Regierungsamt. In der Politik musste ich bei jedem Geschäft Mehrheiten finden, unterschiedliche Meinungen integrieren. Politik ist viel aufwendiger. Jetzt im Verwaltungsrat geht es um einen klar definierten Auftrag.

Warum ist der Auftrag in der Politik weniger klar?

Hilber: In der Politik ist das Produkt die Gesellschaftsentwicklung, und diese kann man in vielen Fragen nicht eindeutig definieren. In der Politik muss man Prozesse gestalten. Bei der Umsetzung reden zahlreiche Gremien mit: der Bund, der Kanton, die Departemente, die Bevölkerung, alle Parteien. Bei den Unternehmen, in denen ich tätig bin, erteilen die Gemeinden als Aktieninhaber den Leistungsauftrag, der definiert, was umzusetzen ist. Doch innerhalb dieses Rahmens bin ich zusammen mit dem Verwaltungsrat viel freier.

Hat Sie diese neue Freiheit überrascht?

Hilber: Ich war sehr gerne Regierungsrätin und habe mich nie unfrei gefühlt. Überraschend war, wie schön das Leben ohne den permanenten Druck der Öffentlichkeit ist.

Das klingt so, als ob Ihnen Ihre neuen Aufgaben leicht fallen. Gibt es noch Herausforderungen?

Hilber: Bei einem Bauprojekt in Gossau sind wir wegen einer Einsprache seit vielen Monaten blockiert. Das ist herausfordernd. Als Regierungsrätin war ich als Vorsteherin des Departements des Inneren auch Stellvertreterin des Baudepartements. Ich kenne beide Seiten und habe darum einiges Verständnis für Verwaltung und Politik. Ich weiss, wie komplex die Prozesse sind: Man darf keine Verfahrensfehler machen. Natürlich habe ich inzwischen eine neue Sichtweise auf die Politik entwickelt.

Herr Vogel, Sie sind Verwaltungsratspräsident von Unternehmen in öffentlichem Besitz. Davor waren Sie als CEO in der Privatwirtschaft tätig. Mussten Sie neu lernen, sich mit den komplexen politischen Prozessen auseinanderzusetzen?

Walter Vogel: Dieser Aspekt ist in der Tat neu hinzugekommen. Auch in einer rein privatwirtschaftlich ausgerichteten Firma haben die Eigentümer vielfältige Erwartungen an das Management, doch der Druck der politischen Öffentlichkeit und die Notwendigkeit, unterschiedlichste Interessengruppen unter einen Hut zu bringen, geben der Führungsaufgabe eine zusätzliche Dimension.

Wäre für Ihr Mandat Erfahrung aus einem politischen Amt von Vorteil gewesen?

Vogel: Das glaube ich nicht. Mein Vorteil ist gerade meine Unvoreingenommenheit. Politisch bin ich unbefangen. Dadurch stelle ich auch andere Fragen.

Können Sie Frau Hilbers Aussage bestätigen, dass durch die politische Komponente vieles komplizierter wird?

Vogel: Ja, eindeutig. Der unternehmerische Teil fällt mir natürlich leichter, da ich mich mein Leben lang damit beschäftigt habe. Den politischen Teil kann man nicht wirklich "lernen", man muss ihn erfahren. Es braucht ein gutes Fingerspitzengefühl.

"Politik heisst, dass alle mitreden. Es geht auch um Parteipolitik, vor den Wahlen sowieso. Darunter leidet natürlich die sachliche Auseinandersetzung."

Kathrin Hilber

Der politische Teil ist komplexer, teilweise mühsam. Warum?

Hilber: Politik heisst, dass alle mitreden. Es geht auch um Parteipolitik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...