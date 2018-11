Leclanché SA: Leclanché wird von KONGSBERG mit Energiespeicherlösungen für die schnell wachsende elektrische und hybride Schifffahrt beauftragt EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Vertrag/Auftragseingänge Leclanché SA: Leclanché wird von KONGSBERG mit Energiespeicherlösungen für die schnell wachsende elektrische und hybride Schifffahrt beauftragt 12.11.2018 / 07:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leclanché wird von KONGSBERG mit Energiespeicherlösungen für die schnell wachsende elektrische und hybride Schifffahrt beauftragt Yverdon, Schweiz, Kongsberg, Norwegen, 12. November 2018: Das weltweit führende Unternehmen für Meerestechnik Kongsberg Maritime hat Leclanché, eines der weltweit führenden Unternehmen für Speicherlösungen, als Batteriepartner und Lieferanten von kundenspezifischen Energiespeicherlösungen für die Schifffahrt ausgewählt. Die Partnerschaft trägt zur neuen Generation von hybriden Energielösungen von KONGSBERG bei, die bei der Konstruktion von autonomen und bemannten Schiffen neue Massstäbe hinsichtlich Effizienz setzen und die Umweltbelastung deutlich reduzieren sollen. Die Batterien von Leclanché werden ein integraler Bestandteil der Hybridlösungen von KONGBSERG sein. Im Rahmen der Partnerschaft wird Leclanché einen der bisher grössten Einzelaufträge für Schiffsbatteriesysteme abwickeln, der insgesamt neun Schiffe mit 45MWh Batterien umfasst. Die Systeme werden bei Leclanché in der Schweiz gebaut, wobei die Zellen am deutschen Standort Willstätt hergestellt werden. - Das erste gemeinsam realisierte Projekt wird die Yara Birkeland sein, das weltweit erste autonome und emissionsfreie elektrische Containerschiff, das im Auftrag von YARA, einem der global führenden Düngemittelunternehmen und Anbieter von Umweltlösungen, gebaut wird. Die Yara Birkeland wird 40'000 Lkw-Fahrten pro Jahr ersetzen, wodurch auch die entsprechenden NOx- und CO2-Emissionen wegfallen. Zudem wird sie die Verkehrssicherheit verbessern und die heute mit Lastwagenfahrten verbundenen Lärm- und Staubemissionen in dicht besiedelten Stadtgebieten vermindern. https://www.youtube.com/watch?v=tFH595gytSE - Das zweite Projekt betrifft Schiffe der Grimaldi Green 5th Generation (GG5G). Grimaldi ist einer der weltgrössten Betreiber von Roll-on/Roll-off-(RoRo)- und Roll-on/Roll-off Passagier-(Ro-Pax)-Schiffen. Das von Kongsberg gelieferte Hybrid-Antriebssystem umfasst Wellengeneratoren, Frequenzantriebe, Energiemanagementsysteme und Batteriesysteme von Leclanché. Die GG5Gs werden die ersten einer neuen Serie von hybriden RoRo-Schiffen sein, die auf See fossile Treibstoffe verbrauchen, während Batterien im Hafen für die Stromversorgung und die Deckung der Spitzenlast sorgen. Die neue Partnerschaft mit KONGSBERG untermauert die Strategie von Leclanché, die den Schritt vom reinen Zellenhersteller zum vertikal integrierten Systemlieferanten sowie die Ausrichtung auf Wachstumsmärkte wie Handelsschifffahrt und Flottentransport beinhaltet. Leclanché hat frühzeitig in die Entwicklung eines DNV-GL-zertifizierten Batteriesystems für Schiffsanwendungen investiert und ist der erste Batterieanbieter, der die derzeit geltenden strengen Vorschriften des Jahres 2015 vollständig erfüllt. DNV GL ist eine international akkreditierte Registrier-und Zertifizierungsstelle für Schiffe mit Sitz in Høvik, Norwegen. Frode Kaland, EVP Supply Chain von Kongsberg Maritime, sagte: "Die Fähigkeit von Leclanché, die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung und Produktion von Lithiumzellen in Europa bis hin zu kompletten, für Schiffsanwendungen zertifiziert Batteriesystemen abzudecken, in Verbindung mit unserer proprietären Hybrid-Energietechnologie positioniert uns gemeinsam als Anbieter von Elektrifizierungslösungen aus einer Hand, die geringere Betriebskosten und ökologische Nachhaltigkeit für alle Schiffstypen ermöglichen." Anil Srivastava, CEO von Leclanché sagte: "Die Partnerschaft zwischen Kongsberg Maritime, einem der weltweit führenden Anbieter von Elektrifizierungslösungen für die Schifffahrt, und Leclanché hat das Potenzial für einen grundlegenden Wandel, da sie dem bedeutenden, schnell wachsenden Schifffahrtsmarkt emissionsarme und emissionsfreie Lösungen bringt. Der Fokus von Leclanché auf die Seefahrt ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Fokus auf die Elektrifizierung von Flotten. Die Seefahrt ist sowohl für unsere überlegenen Batteriesysteme als auch für unseren partnerschaftlichen Ansatz zur Bereitstellung von Lösungen zur Emissionsreduktion bestens geeignet. Wir sehen in der Schifffahrtsindustrie einen Paradigmenwechsel hin zu elektrischem Strom. Partnerschaften mit Weltklasse-Unternehmen wie KONGSBERG zeigen einmal mehr, dass die Zeit von Leclanché jetzt gekommen ist." * * * * * Über Kongsberg KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) ist eine internationale, wissensbasierte Gruppe, die High-Tech-Systeme und -Lösungen für Kunden aus der Öl- und Gasindustrie, der Handelsmarine, der Verteidigung und der Luft- und Raumfahrt anbietet. KONGSBERG beschäftigt 7 000 Mitarbeiter in mehr als 25 Ländern und erzielte 2017 einen Gesamtumsatz von NOK 14,5 Mrd. Folgen Sie uns auf Twitter: @kongsbergasa. kongsberg.com Kongsberg Maritime (KM) ist der grösste Geschäftsbereich von KONGSBERG und weltweit führend in der Entwicklung und Lieferung integrierter Schiffskonzepte für traditionelle Handels- und Fischereifahrzeuge sowie Offshore- und Forschungsschiffe und Offshore-Installationen. Die Schifffahrt tritt in eine neue Ära ein und Kongsberg Maritime gestaltet diese Veränderungen an vorderster Front mit. Kontact Kongsberg: Gunvor Hatling Midtbø T: + 47 99214209 E-mail: ghm@konsgberg.com Über Leclanché Leclanché SA (SIX: LECN), mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die den Fortschritt in Richtung einer Zukunft mit sauberer Energie vorantreiben. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in über 100 Jahren Innovation im Bereich der Batterie- und Energiespeicherung und das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. In Verbindung mit der deutschen Ingenieurskultur und der Schweizer Präzision und Qualität des Unternehmens ist Leclanché nach wie vor der bevorzugte Partner für Disruptoren, etablierte Unternehmen und Regierungen, die positive Veränderungen bei der Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung in der ganzen Welt vorantreiben. Die Energiewende wird vor allem durch Veränderungen im Management unserer Stromnetze und der Elektrifizierung des Verkehrs vorangetrieben, und diese beiden Endmärkte bilden das Rückgrat unserer Strategie und unseres Geschäftsmodells. Leclanché steht im Mittelpunkt der Konvergenz der Elektrifizierung des Verkehrs und der Veränderungen im Vertriebsnetz. Leclanché ist das weltweit einzige börsennotierte Unternehmen für reine Spiel-Energiespeicher, das in drei Geschäftsbereichen organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und Spezialbatteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: Börsenkürzel LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "schlägt vor", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "verpflichtet", "festgelegt", "vorbereitet", "plant", "schätzt", "abzielt", "würde", "potenziell", "wartet", "geschätzter", "Vorschlag" gekennzeichnet sind, oder ähnlichen Ausdrücken oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Ausbau der Produktionskapazität von Leclanché, potenzielle Anwendungen für bestehende Produkte oder über potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Leclanché bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. * * * * *