The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1904250708 INTERTR.GRP 18/25 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1909184753 TURKEY 18/26 INTL BD03 BON EUR N

CA M9UA XFRA CA6238582069 MOUNTAIN BOY MINERALS EQ00 EQU EUR N

CA GHC XFRA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE EQ00 EQU EUR Y

CA 6IB XFRA KYG4818G1010 INNOVENT BIOLOGICS INC. EQ00 EQU EUR N

CA MDBA XFRA LU1852211215 UBS ETF-S.D.B.B ADLA EQ00 EQU EUR Y

CA MDBU XFRA LU1852212965 UBS ETF-S.D.B.B ADLD EQ00 EQU EUR Y

CA 4RM XFRA US74933X1046 RA MEDICAL SYSTEMS EQ00 EQU EUR N