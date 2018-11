The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A10535 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU0000BPBHB8 BP CAPITAL MARK. 2018 MTN BD00 BON AUD N

CA TY5C XFRA AU3SG0000060 TREASURY CORP.VICT. 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A2BN9E8 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4Y87 HSH NORDBANK ZS 11 15/18 BD00 BON EUR N

CA ALRB XFRA US021441AE07 ALTERA 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA CH0141428216 AARG. KT.BK 11-18 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB5HL6 LB.HESS.THR.CARRARA11L/17 BD01 BON EUR N

CA D3DC XFRA DK0009923484 DANSKE STAT 2018 BD01 BON DKK N

CA XFRA US002927AA95 ABBEY NTL CP.TR.I 00/UND. BD01 BON USD N

CA XFRA US29874QCL68 EUR. BK REC.DEV.13/18 MTN BD01 BON USD N

CA GOSV XFRA US38141EB735 GOLDMAN S.GRP 2018FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US46647PAL04 JPMORGAN CHASE 17/48 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US590188JN99 BK OF AMERICA 98/18 MTN BD01 BON USD N

CA BERA XFRA US59562VAX55 BERKSHIRE HATH.ERGY 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US61166WAM38 MONSANTO 13/18 BD01 BON USD N

CA S0IF XFRA US822582BA91 SHELL INTL FIN. 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US912810EB09 US TREASURY 2018 15.11 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828JR22 US TREASURY 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828M649 US TREASURY 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US912833KT61 US TR.STRIPS11/15/2018INT BD01 BON USD N

CA XFRA US92343VCB80 VERIZON COMM 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1716846099 SACHSEN-ANH.LS17/18 BD03 BON GBP N