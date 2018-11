Mit leichten Kursgewinnen dürfte der Dax in die neue Woche gehen. Etwas Rückenwind für die zahlreichen Exportwerte im Leitindex kommt vom erneut schwachen Euro, der am Montagmorgen einmal mehr die Marke von 1,13 US-Dollar getestet hat. Sollte er darunter fallen, wäre das der niedrigste Stand seit dem Sommer des vergangenen Jahres. Ein schwacher Euro begünstigt die Hersteller von Exportprodukten.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 11 587 Punkte und damit 0,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Im Fokus stehen nach wie vor die Quartalsberichte der Unternehmen, am Montag legt unter anderem der Chip-Hersteller und Dax-Titel Infineon Ergebnisse vor.

In Asien zeigten sich die Kurse stabil, ohne jedoch kräftiger zulegen zu können. An der Wall Street hatte sich der Dow Jones Industrial am Freitag nach dem Handelsschluss am deutschen Markt kaum noch bewegt. Dort ist am Montag der Anleihemarkt geschlossen. Weil an solchen Tagen erfahrungsgemäß auch das Geschäft am US-Aktienmarkt oft ruhig verläuft, könnte auch der deutsche Aktienhandel am Nachmittag immer mehr zur Ruhe kommen./bek/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0030 2018-11-12/07:22