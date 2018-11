Der amerikanische Personaldienstleister ManpowerGroup Inc. (ISIN: US56418H1005, NYSE: MAN) zahlt seinen Aktionären eine halbjährliche Dividende in Höhe von 1,01 US-Dollar. Die Dividendenzahlung erfolgt am 14. Dezember 2018 (Record day: 3. Dezember 2018). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt die ManpowerGroup derzeit 2,02 US-Dollar an Dividende aus. Beim aktuellen Aktienkurs von 79,61 US-Dollar (Stand: 9. November 2018) ergibt sich eine Dividendenrendite von ...

