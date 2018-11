Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP angesichts der Übernahme des US-Unternehmens Qualtrics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Er habe zu diesem Zeitpunkt nicht mit einem solch großen Zukauf gerechnet, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Einstieg in das Experience Management komme aber dennoch nicht überraschend, zumal viele Wettbewerber in diesem Bereich einen Vorsprung hätten. Die natürliche Überschneidung mit den bestehenden Angeboten von SAP sei vorhanden, und so sollten zeitnah deutliche Synergien zu heben sein./tih/gl

Datum der Analyse: 12.11.2018

