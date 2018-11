Mainfirst hat die Einstufung für SAP anlässlich der Übernahme des US-Unternehmens Qualtrics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Kaufpreis sei zwar enorm hoch, hieß es einer am Montag vorliegenden Studie. Der bislang geringe Umsatzanteil der Amerikaner in Europa biete jedoch deutliches Vertriebspotenzial für die Walldorfer. Der Software-Bereich Experience Management (XM), in dem Qualtrics Marktführer sei, hat laut den Experten insgesamt ein Umsatzpotenzial von 44 Milliarden US-Dollar./ag/gl

Datum der Analyse: 12.11.2018

