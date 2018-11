Zürich (awp) - Der Vermögensverwalter EFG International hat Ranjit Singh zum Leiter des Risikomanagements ernannt. Dieser folgt auf Thomas Müller, der am vergangenen Samstag in den Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz gewählt wurde. Singh werde spätestens zum 1. Januar 2019 in die Geschäftsleitung einziehen und die Stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...