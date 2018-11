Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Veterans Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

SAP übernimmt den US-Anbieter von Marktforschung-, Umfrage- und Erlebnismanagementsoftware Qualtrics für 8 Milliarden US-Dollar in bar. Der Kaufpreis schließt offene Posten aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und bilanziertes Barvermögen zum Zeitpunkt des Closing ein, wie SAP mitteilte. Qualtrics soll künftig zur Cloud-Sparte gehören. Zur Deckung des Kaufpreises und der akquisitionsbedingten Kosten hat SAP sich eine Finanzierung in Höhe von insgesamt 7 Milliarden Dollar gesichert. Qualtrics zählt den Angaben zufolge zu den weltweiten Pionieren im Software-Bereich Experience Management (XM). Die Plattform des US-Konzerns sammelt Feedback und Daten in den vier Unternehmensbereichen Kunden, Mitarbeiter, Produkt und Marke. Diese seien entscheidend dafür, ob Unternehmen in der künftigen Erlebniswirtschaft erfolgreich bleiben oder scheitern, teilte SAP mit. Qualtrics erwartet für das Gesamtjahr 2018 einen Umsatz von mehr 400 Millionen Dollar und kalkuliert mit künftigen Wachstumsraten von über 40 Prozent. Dabei sind potenzielle Synergien aus der Zugehörigkeit zu SAP noch nicht berücksichtigt. Die bisherige Führungsstruktur, die Mitarbeiter, die Marke und die Unternehmenskultur von Qualtrics erhalten, auch CEO Ryan Smith behält seinen Job.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17/18 ggVj Zahl 4Q16/17 Gesamtumsatz 2.021 +11% 7 1.820 Segmentergebnis 387 +18% 4 328 Erg nach Steuern/Dritten 285 +62% 2 176 Erg nach Steuern/Dritten ber. 309 +21% 4 255 Erg je Aktie 0,25 +56% 2 0,16 Erg je Aktie bereinigt 0,27 +23% 7 0,22 Umsatz Automotive 871 +18% 4 736 Umsatz Industrial Power Control 363 +11% 5 328 Umsatz Power Management & Multimarket 616 +7% 5 573 Umsatz Chip Card & Security 170 -6% 4 181 Erg Automotive 137 +25% 2 109 Erg Industrial Power Control 76 +26% 3 60 Erg Power Management & Multimarket 146 +16% 3 126 Erg Chip Card & Security 28 -15% 2 33

Weitere Termine:

07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:00

Telefonkonferenz)

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover

07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 3Q, Köln

10:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München

DIVIDENDENABSCHLAG

Hennes & Mauritz (H&M): 4,85 SEK

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.792,20 0,48 Nikkei-225 22.269,88 0,09 Schanghai-Comp. 2.622,72 0,92 DAX 11.529,16 0,02 DAX-Future 11.525,00 0,10 XDAX 11.533,12 0,11 MDAX 24.178,74 -0,64 TecDAX 2.665,94 -0,19 EuroStoxx50 3.229,49 -0,25 Stoxx50 2.974,39 -0,24 Dow-Jones 25.989,30 -0,77 S&P-500-Index 2.781,01 -0,92 Nasdaq-Comp. 7.406,90 -1,65 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,95 +59

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,61 0,00 Deutschland 10 J. 0,41 0,41 -0,03 USA 2 Jahre 2,92 2,92 1,03 USA 10 Jahre 3,18 3,18 0,77 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,12 0,12 0,07

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem kleinen Erholungsversuch rechnen Händler zum Start in die neue Woche an den europäischen Aktienmärkten. Beim DAX dürfte die 11.500er-Marke zunächst etwas stützen, heißt es. Übergeordnet dürften die Märkte jedoch weiter abrutschen und in Richtung Bärenmarkt gehen. So seien die US-Technologieaktien, allen voran die sogenannten FANG-Stocks um Apple, Google und Facebook klar weiter auf Südkurs. Das dürfte auch in Europa Technologieaktien drücken. Dazu verschärfe sich die Nachrichtenlage um das ausbleibende Wachstum in China. Sollte der Markt eine Rezession für China spielen, seien weitaus tiefere Kurse denkbar, heißt es im Handel.

Rückblick: Uneinheitlich - Umschichtungen in Fondsportfolios sorgten am Freitag laut Marktteilnehmern für eine uneinheitliche Tendenz. "Fonds machen ihre Portfolios resistenter gegen eine konjunkturelle Schwächephase", meinte ein Händler. Während sie aus konjunktursensitiven Branchen herausgingen, suchten sie so genannte defensive oder konjunkturunabhängige Werte. Der Versicherungsindex legte zu, unter anderem dank einer starken Allianz-Aktie (plus 2,7 Prozent) nach einem guten Quartalsbericht. Die Automobiltitel sowie die Papiere der Stahl- und Rohstoffunternehmen litten unter Sorgen um die chinesische Konjunktur. Am chinesischen Automarkt könnte der Absatz in diesem Jahr sogar fallen - erstmals seit 1990. Im Oktober ging der Pkw-Absatz im Jahresvergleich um 13 Prozent zurück. Der Stoxx-Auto-Subindex fiel um 1,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Größter DAX-Gewinner waren Lufthansa mit einem Plus von 4,1 Prozent. Sie profitierten wie auch andere Luftfahrtaktien vom fallenden Ölpreis. Thyssenkrupp sackten nach einer Gewinnwarnung um 9,1 Prozent ab. Salzgitter fielen in diesem Sog um 4,8 Prozent und Klöckner & Co um 5,6 Prozent, zusätzlich belastet dirch eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs. Im TecDAX stiegen Drägerwerk um 4,4 Prozent. Das Medizintechnik-Unternehmen startet in der kommenden Woche ein Aktienrückkaufprogramm.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Infineon-Aktie baute Aufschläge aus dem regulären Handel um weitere 0,5 Prozent aus im Vorfeld der Präsentation der Quartalszahlen am Montag.

USA / WALL STREET

Leichter - Teilnehmer sprachen von einer unguten Mischung aus Konjunktursorgen und Zinsfurcht. Aussagen der People's Bank of China zu einem Abwärtsdruck in der chinesischen Volkswirtschaft drückten auf die Stimmung. Hinzu kommt der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China, in dem sich keine Lösung abzeichnet. Die Ölpreise liefen erneut abwärts, was nicht zuletzt auch Wachstumsskepsis spiegelt. Zugleich hält die US-Notenbank ihren Zinskurs, eine weitere Anhebung im Dezember bleibt nach der Sitzung vom Donnerstag wahrscheinlich. Vor allem auch die vom weltweiten Wachstum abhängigen Aktien der FANG-Gruppe standen unter Druck. Apple verloren 1,9, Amazon 2,4 und Netflix 4,5 Prozent. Walt Disney gewannen nach starken Zahlen 1,7 Prozent. Yelp brachen dagegen nach enttäuschenden Umsatzzahlen um knapp 27 Prozent ein. Hertz überraschte positiv, die Aktie gewann 19 Prozent. General Electric fielen nach einer Kurszielsenkung durch JP Morgan um 5,7 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.11 Uhr EUR/USD 1,1302 -0,1% 1,1317 1,1354 EUR/JPY 128,95 +0,0% 128,90 129,12 EUR/CHF 1,1385 -0,0% 1,1388 1,1411 EUR/GBR 0,8771 +0,2% 0,8758 0,8727 USD/JPY 114,09 +0,2% 113,88 113,72 GBP/USD 1,2888 -0,3% 1,2927 1,3010 Bitcoin BTC/USD 6.423,31 +0,5% 6.388,19 6.393,43

Der Dollar baute zum Wochenausklang angesichts des nach der jüngsten Notenbanksitzung intakten Zinserhöhungstrends seine Gewinne noch aus. Der Euro notierte im späten Geschäft bei 1,1335 Dollar und damit in der Nähe seines Tagestiefs. Am Vortag hatte er im Hoch noch über 1,14 Dollar gelegen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,04 60,19 +1,4% 0,85 +5,1% Brent/ICE 71,53 70,18 +1,9% 1,35 +13,1%

Die Ölpreise standen weiter unter Abgabedruck. Neben dem festen Dollar drückte die Sorge vor einem Überangebot. Die Blicke waren auf das Opec-Treffen am Wochenende gerichtet, nachdem es zuletzt Berichte gegeben hatte, dass Saudi-Arabien und Russland offenbar über Fördersenkungen im kommenden Jahr sprechen wollten. Dazu kam eine weiterhin auf Rekordniveau liegende US-Förderung. WTI verlor zum Settlement 0,8 Prozent auf 60,19 Dollar, das war das niedrigste Niveau seit Februar. Außerdem war es der zehnte Tag in Folge mit Verlusten - zuletzt gab es eine derartige Serie 1984. Im ganz späten Geschäft zogen die Preise an und setzen am Montag im asiatisch dominierten Handel diese Tendenz fort. Am Wochenende kündigte Saudi-Arabien an, wegen des Preisverfalols seine Ölförderung ab Dezember zu senken, worauf Russland signalisierte, dem dann zu folgen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.207,86 1.210,00 -0,2% -2,14 -7,3% Silber (Spot) 14,18 14,16 +0,2% +0,02 -16,3% Platin (Spot) 855,00 852,75 +0,3% +2,25 -8,0% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,2% +0,01 -19,7%

Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA lastete auf dem Goldpreis. Dies reduziert die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls. Die Feinunze verlor 1,1 Prozent auf 1.210 Dollar und litt auch unter dem festeren Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 12, 2018 01:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.