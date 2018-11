Aktien von Infineon sind am Montag nach soliden Quartalszahlen im vorbörslichen Handel gesucht gewesen. Zudem will der Chip-Hersteller die Dividende für das Geschäftsjahr 2017/18 leicht erhöhen. Mit einem Plus von gut 3 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag führten die Papiere bei Lang & Schwarz die Kursgewinner im Dax an.

Ein Händler verwies darauf, dass sowohl der Umsatz als auch der Segmentgewinn die Konsensschätzungen leicht überboten hätten. Die Ergebnisse und auch der Ausblick dürften am Markt für etwas mehr Zuversicht sorgen, nachdem im Halbleitersektor in den vergangenen Monaten die Sorgen um eine Abschwächung des Chip-Zyklus die Stimmung schwer belastet hätten./bek/fba

