Die amerikanische Baumarktkette Lowe's Companies Inc. (ISIN: US5486611073, NYSE: LOW) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 48 US-Cents je Anteilsschein auszahlen. Seit dem Börsengang im Jahr 1961 hat der Konkurrent von Home Depot jedes Jahr eine Dividende ausbezahlt. Die nächste Dividendenzahlung erfolgt am 6. Februar 2019 (Record date: 23. Januar 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,92 US-Dollar ausgeschüttet. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...