Die italienische Regierung will die Wirtschaft mit neuen Schulden und höheren Sozialleistungen in Schwung bringen. Doch statt die Konjunktur anzukurbeln, könnte diese vulgär-keynesianische Politik fatale Folgen haben.

Dienstag ist Entscheidungstag für Giovanni Tria. Bis dahin muss Italiens Finanzminister der EU-Kommission einen neuen Haushaltsplan vorlegen. Denn der alte stößt in Brüssel auf massiven Widerstand. Roms Budgetentwurf sei unannehmbar, ließ die EU-Kommission Tria vor zwei Wochen wissen. Der Grund: Statt das Defizit im Staatshaushalt wie vereinbart nächstes Jahr auf 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu drücken, will die seit Juni amtierende Regierung in Rom den Negativsaldo auf 2,4 Prozent erhöhen. Die EU-Kommission rechnet sogar mit einem deutlich höheren Defizit.

Italiens Regierung hat den Bürgern einen Blumenstrauß staatlicher Wohltaten versprochen: Ein Bürgergeld von 780 Euro für alle Italiener ohne Einkommen, die Rückkehr zur Frührente und niedrigere Steuern. Setzt sie ihre Pläne um, dürfte das die öffentlichen Kassen rund 100 Milliarden Euro kosten.

Dass die von Links- und Rechtspopulisten geführte Regierung in Rom ihre Zusagen revidiert, ist unwahrscheinlich. Zwar haben sich die Zinsen, die der italienische Staat für zehnjährige Anleihen zahlen muss, seit dem Frühjahr auf rund 3,3 Prozent nahezu verdoppelt. Der Zinsaufschlag zu deutschen Staatspapieren gleicher Laufzeit, der eine Art Fieberthermometer für das Risiko eines Staatsbankrotts ist, legte auf fast 300 Basispunkte zu. Der Regierung aber scheint das egal zu sein. "Wir bleiben auf Kurs", versichert Vizepremier Matteo Salvini. Mahnbriefe aus Brüssel werde er einfach ins Archiv befördern. Vor den Regeln der EU komme "das Wohl der Italiener". Und das erfordere vor allem: mehr Staatsausgaben.

Im dritten Quartal stagnierte die Wirtschaft. Die konjunkturelle Flaute bestärkt die Regierung in ihrem Eifer, mit kreditfinanzierten Staatsausgaben die Nachfrage anzukurbeln. Sie folgt damit den Lehren des britischen Ökonomen John Maynard Keynes (1883-1946), der für den Fall einer Krise empfahl, mit Staatsausgaben auf Pump die Wirtschaft wieder anzuschieben. Italien, sagt Tria, könne ...

