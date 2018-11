Am Freitag fielen die Ölpreise unter die 70-Dollar-Marke. Nach einem Treffen der Opec-Staaten und anderen Förderländern haben sie wieder deutlich zugelegt.

Die Ölpreise haben sich am Montag spürbar von ihren starken Verlusten in den vergangenen Wochen erholen können. Händler nannten Hinweise auf Produktionskürzungen als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 71,61 US-Dollar. Das waren 1,43 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ...

