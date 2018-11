De Grey Mining Ltd.: Grobkörniges Gold in erster Großprobe auf Loudens Patch DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Research Update/Zwischenbericht De Grey Mining Ltd.: Grobkörniges Gold in erster Großprobe auf Loudens Patch 12.11.2018 / 08:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. De Grey Mining Limited ((WKN: 633879; ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet über den neuesten Stand der laufenden Konglomerat-Explorationsaktivitäten. Dieser Bericht umfasst die ersten positiven Ergebnisse der Großprobenversuchsentnahme auf Loudens Patch innerhalb des Goldprojekts Pilbara, das sich in der Nähe von Port Hedland in der Region Pilbara des australischen Bundesstaates Western Australia befindet. Loudens West - erfolgreiche Großprobenversuchsentnahme und Schürfgräben - Anfängliche Schürfgräben legen Konglomerathorizont über eine Streichlänge von 20 m frei; teilweise Beprobung des Konglomerats. - Sichtbares grobkörniges Gold (>0,1 mm) und Nuggets wurden in Proben über eine anfängliche Streichlänge von 6 m gefunden. - 0,204, 0,980 bzw.1,980 Gramm grobkörniges Gold wurden aus drei 250 kg schweren Konglomeratgroßproben gewonnen. - Zusätzliches feinkörniges Gold wurde in den Proben nicht bewertet. - Die Kontinuität des grobkörnigen Golds entlang des Konglomerates ist ermutigend. - Das erfolgreiche Probenentnahmeverfahren erlaubt De Grey, die systematische Probenentnahme und quantitative Bewertung des Loudens-Konglomerats im Laufe des Dezemberquartals zu avancieren. Grobkörniges Gold und Nuggets in Schwermineralkonzentrat wurden mittels Versuchsaufbereitung von 250 kg in situ Konglomerat aus Loudens West gewonnen. Alle bis dato gesammelte Proben hatten einen Goldgehalt. Alle Abbildungen, Tabellen und Bildtafeln sind in der originalen englischen Pressemitteilung zu sehen. Der technische Direktor, Andy Beckwith, sagte: "Wir sind mit den ersten positiven Goldergebnissen zusammen mit der Einfachheit und Geschwindigkeit der Probennahme sehr zufrieden. Dafür bedanken wir uns bei dem verantwortlichen Geologen, Michael Jackson, der das Programm ab der ersten Nuggetentdeckung konzipiert und avanciert hat." Loudens Patch liegt am Westende des Goldprojekts Pilbara auf E47/2720. In dem Prospektionsgebiet Loudens Patch (Abbildung 1) wurde mit der anfänglichen Großprobenversuchsentnahme begonnen. In diesem Gebiet wurden bereits 200 Goldnuggets in Zusammenhang mit einer teilweise ausstreichenden Konglomerateinheit unter der jüngeren und im Allgemeinen flach liegenden unteren Fortescue-Gruppe - Mt Roe Basalt gefunden. Die positiven Ergebnisse (grobkörniges Gold) zeigen, dass De Greys Probenentnahmeverfahren und der vor Kurzem in Betrieb genommene maßangefertigte Zerkleinerungs- und Gravitationsaufbereitungskreislauf effektive Hilfsmittel sind, die Konglomerateinheiten schnell und systematisch auf eine grobkörnige Goldvererzung zu überprüfen. De Grey definiert grobkörniges Gold als mit dem bloßen Auge sichtbares Gold bzw. mit einer Korngröße von >0,1 mm. Unabhängige Laboranalysen von detaillierteren größeren Proben werden notwendig sein, um akkreditierte und quantitative Goldgehalte zu bestimmen. De Greys schnelle Bestimmung des grobkörnigen Goldgehalts in den aussichtsreichen Wirtseinheiten wird als ein wichtiges Hilfsmittel im Gelände angesehen. Auf Loudens West wurde die Probenentnahme aus dem Zielhorizont anfänglich entlang eines von Norden nach Süden verlaufenden kleinen Baches durchgeführt, wo historische Abbauspuren von Prospektoren innerhalb der zum Teil ausstreichenden und flach liegenden Konglomerateinheit unmittelbar unter dem Mt Roe Basalt vorkommen. Dies ist das Gebiet, in dem De Grey bereits über 200 Nuggets mittels eines Metalldetektors (siehe frühere Pressemitteilungen) entdeckt hat. Ein 30-Tonnen-Bagger, der mit einem speziellen elliptischen Hammer ausgerüstet ist, wurde zur besseren Freilegung des Konglomerats für die geologische Protokollierung und Probenentnahme eingesetzt. Eine vollständige Beschreibung der Probenentnahme- und Zerkleinerungsverfahren ist im Abschnitt Bulk Sampling (Großprobenentnahme) und Processing (Aufbereitung) in Appendix 1 (Anhang 1) zu finden. Mittels Schürfgräben wurde das Konglomerat über eine Streichlänge von 20 m freigelegt. Die ersten 6 m wurden beprobt und die restlichen 14 m müssen noch beprobt werden. Basierend auf der durchgeführten Kartierung erwartet man in dem aktuellen Schürfgraben einen Konglomerataufschluss von bis zu 60 m. Dieses Schürfgraben- und Probenentnahmeversuchsprogramm wird im Streichen und in anderen Zielgebieten auf Loudens im Laufe des restlichen Dezemberquartals 2018 fortgesetzt und dann schrittweise erweitert werden, um die Prospektionsgebiete Jarret Well und Steel Well zu bewerten. Laut Erwartungen wird das Probenentnahmeprogramm eine systematische Bewertung der Konglomerateinheiten erlauben und, was wichtig ist, einen detaillierten Einblick in die Lage des grobkörnigen Goldes in der Sequenz und in die Kontinuität der Goldvererzung innerhalb der Einheiten geben. Ergebnisse der Großprobenentnahmen Die Probenentnahme und die Aufbereitung im Rahmen dieses anfänglichen Versuchsprogramm wurde von De Greys Mitarbeitern vor Ort durchgeführt. Die anfänglichen Schürfgräben haben die Konglomerateinheit über eine Streichlänge von 20 m freigelegt (Abbildung 2). Die Entnahme der ersten Großproben aus dem Konglomerat über die ersten 6 m des ausstreichenden Konglomerats wurde abgeschlossen. Weitere 14 m sind für die detaillierte Entnahme von Großproben gekennzeichnet und bereit. Der Bagger wird sich jetzt darauf konzentrieren, den Aufschluss entlang des Bachlaufs auf eine durchgehende Streichlänge von insgesamt 60 m zu erweitern. Bis dato wurden sechs 250 kg schwere Großproben (LB250_001 bis 006) von De Grey auf Loudens West entnommen und aufbereitet. Die Proben LB250_01, LB250_003 und LB250_005 stammen aus dem kartierten Konglomerathorizont unmittelbar unter dem jüngeren überlagernden Mt Roe Basalt und über dem unregelmäßigen Kontakt zu den unterlagernden älteren Sedimenten der Mallina-Formation (Abbildungen 2 und 3). Die Ergebnisse werden als sehr ermutigend angesehen, da die drei aufeinanderfolgenden Konglomeratproben einen beachtlichen Gehalt von grobkörnigem Gold hervorheben, wobei zwei Proben Goldnuggets und eine beachtliche Menge grobkörniges Gold im Waschpfannenkonzentrat lieferten (siehe Tabelle 1 und Bildtafeln 1 bis 3). Die drei Proben (LB250_002, LB250_004) und LB250_006), die aus der Mallina-Formation unmittelbar unter dem Konglomerathorizont entnommen wurden, enthalten ebenfalls Gold, obgleich sich im Waschpfannenkonzentrat weniger sichtbares grobkörniges Gold befindet. Das grobkörnige Gold in der Mallina-Formation repräsentiert laut Interpretation Gold, das in Spalten und kleinen "Konglomeratklumpen" am Kontakt zwischen den zwei Einheiten vorkommt und durch die Mallina-Formation stark verdünnt wird, die ungefähr 80 bis 90 % der Gesteinsmasse in diesen Proben ausmacht. Außerdem scheint der Goldgehalt dort höher zu sein, wo die Konglomeratlagen am mächtigsten sind (1,2 m bis 1,5 m), was in den Proben LB250_003 und 005 offensichtlich ist, die Goldkonzentrate von 0,98 bzw. 1,98 Gramm lieferten. Bisher kommt der Großteil des grobkörnigen Goldes als nicht durch Metalldetektoren nachweisbare Nuggets in Korngrößen von