FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Veterans Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der chinesische Internetriese Alibaba hat am "Singles Day" einen neuen Umsatzrekord erzielt. Ungeachtet des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte setzte der E-Commerce-Gigant innerhalb von 24 Stunden 30,8 Milliarden US-Dollar um. Der sogenannte Singles Day am 11. November wurde einst in China von Studenten als Anti-Valentinstag für Alleinstehende gefeiert, weil das Datum nur aus Einsen besteht. Alibaba fing dann damit an, die chinesischen Konsumenten an diesem Tag mit hohen Preisnachlässen zu locken und auch andere Firmen sprangen auf diesen Marketingschachzug auf. Im Vorjahr erreichte Alibaba einen Umsatz von 25,3 Milliarden Dollar an diesem Tag, der mit einer großen Medienshow gefeiert wird.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.792,20 +0,48% Nikkei-225 22.269,88 +0,09% Hang-Seng-Index 25.663,03 +0,24% Kospi 2.080,44 -0,27% Schanghai-Composite 2.625,93 +1,04% S&P/ASX-200 5.941,30 +0,33%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ein klarer Trend ist nicht auszumachen, allerdings erholen sich die Notierungen gegenüber tieferen Ständen zu Handelsbeginn. Zum Start galt es zunächst, die schwachen US-Vorgaben zu verdauen. Richtige Kauflaune gebe es aber nicht, heißt es. Dieser Zustand werde sich bis zu einer Lösung des amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt auch kaum ändern. Jüngste Aussagen aus den USA von hochrangigen Regierungsvertretern lassen aber nicht auf ein baldiges Ende des Disputs hoffen. Es sei erkennbar, dass das chinesische Wirtschaftswachstum an Schwung verliere. Die jüngsten Absatzzahlen aus dem Automobilsektor sprächen eine klare Sprache. Der Nikkei-225 dreht knapp ins Plus - beflügelt von einem weiter leicht zulegenden US-Dollar. Technologiewerte folgten tendenziell der Schwäche ihrer US-Pendants nach unten. Der Schanghai-Composite erholt sich leicht von seinen scharfen Freitagsverlusten. Dies gilt auch für die Börse in Hongkong. Dank der Stabilisierung der Ölpreise zählen Ölwerte in China zu den Marktstützen. Auffallend ist, dass erneut kleinere Werte besser laufen als ihre Pendants aus der Großindustrie. Die Werte großer Unternehmen hängen eher am Tropf der Weltwirtschaft, die kleineren sind tendenziell eher auf den heimischen Markt in China fokussiert. Nach der längsten Durststrecke bei Erdöl seit 1984 erholen sich die Preise etwas. Saudi-Arabien ließ verlautbaren, dass das Königreich bereits im nächsten Monat die Exporte reduzieren könnte. Unten den Einzelwerten büßen Shiseido in Tokio 4,1 Prozent ein. Der Kosmetikkonzern hat mit schwachen Drittquartalszahlen enttäuscht.

US-NACHBÖRSE

GNC Holdings brachen um 17,1 Prozent ein. Der Hersteller von Produkten aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung verschreckte Anleger mit seinen nach der Schlussglocke vorgelegten Drittquartalszahlen. Der Unternehmen schrieb Verluste. Dagegen kamen die Drittquartalszahlen des Pharmaunternehmens OPKO Health gut an, die Titel kletterten um 6,5 Prozent. Die IT-Aktien von Athenahealth stiegen nach Vorlage von Geschäftszahlen zur dritten Periode um 3,0 Prozent. Die Aktie von Jack in the Box zeigte sich unverändert. Der aktivistische Investor Blue Habour hatte mitgeteilt, 6,8 Prozent der Aktien an der Schnellrestaurantkette zu besitzen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.989,30 -0,77 -201,92 5,14 S&P-500 2.781,01 -0,92 -25,82 4,02 Nasdaq-Comp. 7.406,90 -1,65 -123,98 7,29 Nasdaq-100 7.039,15 -1,67 -119,44 10,05 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 931 Mio 823 Mio Gewinner 960 1.408 Verlierer 2.009 1.584 Unverändert 113 83

Leichter - Teilnehmer sprachen von einer unguten Mischung aus Konjunktursorgen und Zinsfurcht. Aussagen der People's Bank of China zu einem Abwärtsdruck in der chinesischen Volkswirtschaft drückten auf die Stimmung. Hinzu kommt der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China, in dem sich keine Lösung abzeichnet. Die Ölpreise liefen erneut abwärts, was nicht zuletzt auch Wachstumsskepsis spiegelt. Zugleich hält die US-Notenbank ihren Zinskurs, eine weitere Anhebung im Dezember bleibt nach der Sitzung vom Donnerstag wahrscheinlich. Vor allem auch die vom weltweiten Wachstum abhängigen Aktien der FANG-Gruppe standen unter Druck. Apple verloren 1,9, Amazon 2,4 und Netflix 4,5 Prozent. Walt Disney gewannen nach starken Zahlen 1,7 Prozent. Yelp brachen dagegen nach enttäuschenden Umsatzzahlen um knapp 27 Prozent ein. Hertz überraschte positiv, die Aktie gewann 19 Prozent. General Electric fielen nach einer Kurszielsenkung durch JP Morgan um 5,7 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,93 -4,1 2,97 173,0 5 Jahre 3,04 -5,1 3,09 111,5 7 Jahre 3,11 -5,5 3,17 86,7 10 Jahre 3,19 -4,9 3,24 74,4 30 Jahre 3,39 -4,6 3,43 32,1

Für die US-Anleihen ging es deutlich nach oben. Hier stützten die Konjunktursorgen das Sentiment, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 5 Basispunkte auf 3,19 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 FR, 09:51 % YTD EUR/USD 1,1277 -0,3% 1,1317 1,1335 -6,1% EUR/JPY 128,75 -0,1% 128,90 128,95 -4,8% EUR/GBP 0,8757 -0,0% 0,8758 0,8712 -1,5% GBP/USD 1,2878 -0,4% 1,2927 1,3011 -4,8% USD/JPY 114,17 +0,3% 113,88 113,77 +1,4% USD/KRW 1130,69 +0,9% 1130,69 1128,62 +5,9% USD/CNY 6,9619 +0,1% 6,9568 6,9465 +7,0% USD/CNH 6,9568 +0,1% 6,9481 6,9438 +6,8% USD/HKD 7,8344 +0,0% 7,8312 7,8286 +0,3% AUD/USD 0,7203 -0,2% 0,7216 0,7241 -7,9% NZD/USD 0,6722 -0,0% 0,6725 0,6740 -5,3% Bitcoin BTC/USD 6.416,69 +0,4% 6.388,19 6.438,51 -53,0%

Der Dollar baute zum Wochenausklang angesichts des nach der jüngsten Notenbanksitzung intakten Zinserhöhungstrends seine Gewinne noch aus. Der Euro notierte im späten Geschäft bei 1,1335 Dollar und damit in der Nähe seines Tagestiefs. Am Vortag hatte er im Hoch noch über 1,14 Dollar gelegen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,04 60,19 +1,4% 0,85 +5,1% Brent/ICE 71,62 70,18 +2,1% 1,44 +13,2%

Die Ölpreise standen weiter unter Abgabedruck. Neben dem festen Dollar drückte die Sorge vor einem Überangebot. Die Blicke waren auf das Opec-Treffen am Wochenende gerichtet, nachdem es zuletzt Berichte gegeben hatte, dass Saudi-Arabien und Russland offenbar über Fördersenkungen im kommenden Jahr sprechen wollten. Dazu kam eine weiterhin auf Rekordniveau liegende US-Förderung. WTI verlor zum Settlement 0,8 Prozent auf 60,19 Dollar, das war das niedrigste Niveau seit Februar. Außerdem war es der zehnte Tag in Folge mit Verlusten - zuletzt gab es eine derartige Serie 1984. Im ganz späten Geschäft zogen die Preise an und setzen am Montag im asiatisch dominierten Handel diese Tendenz fort. Am Wochenende kündigte Saudi-Arabien an, wegen des Preisverfalols seine Ölförderung ab Dezember zu senken, worauf Russland signalisierte, dem dann zu folgen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,71 1.210,00 -0,3% -3,29 -7,4% Silber (Spot) 14,16 14,16 +0,0% +0,00 -16,4% Platin (Spot) 853,15 852,75 +0,0% +0,40 -8,2% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,1% +0,00 -19,8%

Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA lastete auf dem Goldpreis. Dies reduziert die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls. Die Feinunze verlor 1,1 Prozent auf 1.210 Dollar und litt auch unter dem festeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

HANDELSKONFLIKT USA-China

Die USA und China haben bei einem Ministertreffen ihr Interesse an einer Deeskalation der Spannungen in ihrem bilateralen Verhältnis bekundet. Allerdings gab es offenbar keine Annäherungen.

ERDÖLMARKT

Das Öl-Förderkartell Opec kommt einer Produktionskürzung offenbar näher. Bei dem nächsten Treffen in Wien im Dezember werde sich die Organisation wahrscheinlich auf eine Förderkürzung verständigen, sagte Omans Ölminister Mohammed bin Hamad al-Rumhy.

Venezuela könnte nach deutlichen Förderkürzungen in den vergangenen Jahren eigenen Angaben zufolge die Ölförderung um eine halbe Million Barrel am Tag erhöhen. Venezuelas Ölminister Manuel Quevedo sagte nach Ankunft in Abu Dhabi, dass Venezuela derzeit etwa 1,5 Millionen Barrel am Tag produziere. Im Jahr 2016 habe die Förderquote bei 1,972 Millionen Barrel am Tag gelegen, so Quevedo.

TRANSATLANTISCHES VERHÄLTNIS

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, gegen ein "geeintes und starkes Europa" zu sein. Erstmals in der Geschichte gebe es eine US-Regierung, die einem einigen Europa wenig "Enthusiasmus" entgegenbringe, und das sei noch "milde formuliert", sagte Tusk am Samstag im polnischen Lodz.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich nach scharfer US-Kritik an seiner Idee einer europäischen Armee bei einem Treffen mit Donald Trump um versöhnliche Töne bemüht. Macron sagte am Samstag in Paris, er unterstütze Trumps Forderung nach einer besseren Lastenverteilung innerhalb der Nato. Trump hatte Macrons Vorschlag als "sehr beleidigend" kritisiert.

ZWISCHENWAHLEN USA

Vier Tage nach den Zwischenwahlen in den USA haben die Behörden in Florida eine Neuauszählung der Stimmzettel angeordnet. Da die Kandidaten bei der Wahl für den US-Senat sowie für den Gouverneursposten nur wenige tausend Stimmen auseinander liegen, müssen die Ergebnisse neu ausgezählt werden, wie die Behörden des US-Bundesstaates mitteilten.

BEZIEHUNGEN USA/SAUDI-ARABIEN

Im Fall des ermordeten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi wollen die USA alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Das kündigte US-Außenminister Mike Pompeo in einem Telefonat mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman an, wie Außenamtssprecherin Heather Nauert mitteilte. Pompeo habe "betont, dass die USA alle, die an der Tötung von Jamal Khashoggi beteiligt waren, zur Rechenschaft ziehen, und dass Saudi-Arabien dasselbe tun muss", erklärte Nauert.

FEUER KALIFORNIEN

Bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 31 gestiegen. Allein bei dem "Camp Fire" genannten Waldbrand in der Region um die nordkalifornische Kleinstadt Paradise kamen nach Behördenangaben 29 Menschen ums Leben. Damit sind bei diesem Feuer mindestens so viele Menschen gestorben wie beim bislang tödlichsten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens, dem "Griffith-Park"-Feuer im Jahr 1933.

BEZIEHUNGEN DEUTSCHLAND-CHINA

Eine Diskussion im Bundestag über die Lage der muslimischen Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang hat scharfen Protest in Peking ausgelöst. In einer auf ihrer Internetseite veröffentlichten Stellungnahme erklärte die chinesische Botschaft in Berlin, China sei mit der Debatte "äußerst unzufrieden" und lege beim Bundestag und der Bundesregierung "ernsthaften" diplomatischen Einspruch ein.

QUALTRICS

SAP übernimmt den US-Anbieter von Marktforschung-, Umfrage- und Erlebnismanagementsoftware Qualtrics für 8 Milliarden US-Dollar in bar. Der Kaufpreis schließt offene Posten aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und bilanziertes Barvermögen zum Zeitpunkt des Closing ein.

APPTIO

Die technologieorientierte Vista Equity Partners kauft das US-Softwareunternehmen Apptio Inc für 1,94 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen der Vereinbarung sollen die Apptio-Aktionäre 38 Dollar je Aktie bekommen, was einer Prämie von 53 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag bei 24,85 Dollar entspricht.

