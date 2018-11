Die Baader Bank hat CTS Eventim nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 44 auf 40 Euro gesenkt. Der Ticketanbieter und Konzertveranstalter dürfte für das dritte Quartal starke Zahlen ausweisen und positive Hinweise für den Jahresschluss geben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen, weil Zukäufe vorerst an der Marge zehren dürften. Das aus dem neuen Kursziel abgeleitete Potenzial reiche aber nun für eine Kaufempfehlung./tih/gl

Datum der Analyse: 12.11.2018

