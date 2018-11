An Asiens wichtigste Aktienmärkte haben sich am Montag die chinesischen Festlandsbörsen von ihren jüngsten Verlusten erholt. In Tokio hingegen traten die wichtigsten Aktienindizes nahezu auf der Stelle.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Handelsplätzen des chinesischen Festlands gewann 1,19 Prozent. In der vergangenen Woche hatte er noch an jedem Handelstag Verluste erzielt. Der Hang Seng in Hongkong hingegen präsentierte sich zuletzt kaum verändert.

Der Tokioter Nikkei 225 schloss 0,09 Prozent höher bei 22 269,88 Punkten. Während Immobilienwerte gefragt waren, wurden Energieaktien gemieden./la/jha/

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0057 2018-11-12/08:34