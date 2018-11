Infineon will im neuen Geschäftsjahr stärker wachsen, kündigte Vorstandschef Reinhard Ploss an. Der Chiphersteller wird allerdings gerade von einer Altlast eingeholt

Der Chipkonzern Infineon will das Wachstumstempo im neuen Geschäftsjahr erhöhen. Der Halbleiterhersteller stellte für 2018/19 (per Ende September) ein Umsatzplus von neun bis 13 Prozent in Aussicht.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um acht Prozent auf 7,6 Milliarden Euro und übertraf damit sowohl die eigenen Ziele ...

