Deutsche Bundesanleihen sind am Montag ohne große Kursbewegung in die neue Handelswoche gestartet. Starke Impulse blieben zunächst aus. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 159,99 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag nahezu unverändert bei 0,40 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone fiel der Handelsstart ruhig aus.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Für Bewegung könnten einige Reden von Zentralbankern sorgen. In Europa tritt EZB-Vizepräsident Luis De Guindos an die Öffentlichkeit. In den USA spricht die neue Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Fed angesichts der robusten Wirtschaftslage wie generell erwartet weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

