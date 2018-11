Neue Sicherheitsarchitektur und Partnerintegrationen schützen Unternehmen in der heutigen, perimeterlosen, cloud-belieferten und auf Datenschutz ausgerichteten Welt.

Lookout, das führende Unternehmen im Bereich der Sicherung der Post-Perimeter-Welt, gab heute einen einzigartigen Ansatz im Bereich der Cybersicherheit bekannt, der zum Schutz von Unternehmen entwickelt wurde, da immer mehr ihrer Mitarbeiter von außerhalb des Unternehmensperimeters arbeiten. Mit Integrationen für Okta, VMware und andere führende Technologiepartner bietet Lookout Sicherheit und Compliance für die heutige digitale Mitarbeiterschaft, ohne dabei Produktivität, Datenschutz oder User-Erfahrung zu kompromittieren.

Geschäftsanwendungen werden heutzutage in die Cloud verschoben und die Mitarbeiter arbeiten mobil. Für die meisten Unternehmen bedeutet dies, dass der Zugriff auf ihre Daten von Geräten erfolgt, die sie nicht kennen und denen sie nicht trauen, oftmals über ungesicherte Wifi-Netzwerke, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Traditionelle Sicherheitsstrategien basierend auf Perimetern einst das Rückgrat der Unternehmenssicherheit sind heute einfach nicht mehr gültig. Das bedeutet jedoch nicht, dass kritische Informationen nicht mehr geschützt werden können. Es bedeutet lediglich, das eine neue Vorgehensweise nötig ist eine Post-Perimeter-Vorgangsweise.

"Gartner sagt vorher, dass 80 der Arbeit bis 2020 auf einem Mobilgerät ausgeführt wird."* Übeltäter sind sich dieses Trends klar bewusst und nutzen ihn bereits voll aus. In der Tat ist die Hälfte der User von Lookouts Safe Browsing im letzten Jahr einem bösartigen Link begegnet. Die Beschleunigung von BYOD (Bring Your Own Device)-Richtlinien verstärkt dieses Risiko weiter, da soziale und mobile Messaging Apps für persönliche Zwecke, zum Phishing von Mitarbeitern und zum Diebstahl von Unternehmensdaten verwendet und kompromittiert werden können.

"Im Post-Perimeter-Modell bewegen sich Zugangskontrollmechanismen von einem einzelnen Unternehmensperimeter an jeden Endpunkt und zu jedem User im Unternehmen", erklärte Aaron Cockerill, Chief Strategy Officer bei Lookout. "Diese Verlagerung hat immense Auswirkungen für Lookout, da wir die größte Mobil-Endpunktpräsenz im Cybersicherheitsmarkt heutzutage haben. Angesichts wachsender Cloud-Akzeptanz und größerer Abhängigkeit von mobiler Technologie, wird Lookout eine große Rolle in diesem neuen Sicherheitsparadigma spielen."

Laut Lookout verlangt das Post-Perimeter-Modell zwei Aktionen:

Wichtige Sicherheitsfunktionen müssen an den Endpunkt rücken und

ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell muss zum Schutz von Unternehmensdaten angenommen werden.

Zero Trust verdient Vertrauen

Im Kern des Zero-Trust-Zugangsmodells steht der Glaube, dass Unternehmen nicht automatisch allen vertrauen sollten, egal ob innerhalb oder außerhalb des Perimeters. Um Vertrauen aufzubauen und Zugang zu gewinnen, müssen User ihre Identität ausweisen und validieren, dass ihre Geräte frei von Cyberbedrohungen sind. Einem kompromittierten Gerät darf kein Vertrauen geschenkt und kein Zugang gewährt werden.

Lookout bietet Aktivierungstechnologien, um das Zero-Trust-Modell auf dem mobilen Endpunkt zu verbessern, einschließlich:

Continuous Conditional Access (Kontinuierlicher, bedingter Zugang, CCA), bei dem die User kontinuierlich bestätigen müssen, dass ihre Geräte frei von Cyberbedrohungen sind, bevor sie Zugang zu Unternehmensressourcen erhalten.

(Kontinuierlicher, bedingter Zugang, CCA), bei dem die User kontinuierlich bestätigen müssen, dass ihre Geräte frei von Cyberbedrohungen sind, bevor sie Zugang zu Unternehmensressourcen erhalten. Phishing Content Protection, der Unternehmen vor Phishing-Angriffen über alle Kanäle schützt, einschließlich soziale Medien-Apps, Messaging Apps, SMS usw.

Partner und Unternehmer adoptieren Lookout-Vision für eine Post-Perimeter-Welt

Heutzutage arbeiten Produkte wie die VMware Workspace ONE digitale Workspace-Plattform mit Identitätslösungen wie Okta Identity Cloud, um die Authentisierung und den Zugang auf Unternehmensressourcen basierend auf User-Identität und Authentisierungsrichtlinien zu kontrollieren. Im Rahmen des Workspace ONE Trust Network arbeiten Lookout und VMware zusammen, um Kunden eine umfassende und moderne Vorgehensweise für Unternehmenssicherheit zu bieten. Um bestehende Lookout-Integrationen mit Workspace ONE zu ergänzen, umfasst Lookouts Continuous Conditional Access nun den Gerätegesundheitsstatus bei den Authentisierungs- und Zugangsentscheidungen für verwaltete und unverwaltete Geräte.

"Workspace ONE ist eine intelligenzgetriebene, digitale Workspace-Plattform, die es Organisationen ermöglicht, Mitarbeitern nahtlosen Zugang auf alle Anwendungen von jeder Art Gerät unter automatisierter und granularer Richtlinienkontrolle zu bieten", meinte Tony Kueh, Vice-President für Product Management, End User Computing bei VMware. "Zusätzlich zu den in Workspace ONE integrierten Sicherheitsfunktionen arbeitet VMware mit führenden Sicherheitsunternehmen, einschließlich Lookout, zusammen, um ihre Lösungen mit Workspace ONE zu integrieren und letztendlich den Kunden eine einzige Plattform zur Verwaltung und besseren Sicherung aller Geräte zu bieten. Durch Integration der Funktionen des Continuous Conditional Access von Lookout, tragen wir zur Bereitstellung eines kontinuierlich gesicherten digitalen Arbeitsplatzes für unsere Kunden bei."

"Die Annahme der Cloud und der Mobilgeräte lassen die Sicherheitsperspektive eines perimeter-zentrierten Netzwerks altmodisch erscheinen, und Unternehmen haben erkannt, dass sie sicheren Zugang für alle User aktivieren müssen, unabhängig davon wo sie sich befinden und welches Gerät oder Netzwerk sie verwenden", so Chuck Fontana, Vice President of Integrations and Strategic Partnerships bei Okta. "Bei der Aktivierung dieses Zero-Trust-Sicherheitsmodells müssen Unternehmen sowohl User- als auch Gerätevertrauenssignale berücksichtigen, bevor Zugang gewährt wird und Oktas Identitäts- und Zugangsmanagement-Plattform dient als Kontrollschicht für den User-Zugang für Tausende von Organisationen. Als Mitglied des Okta Integration Network kann Lookouts Continuous Conditional Access Unternehmen eine Lösung für kritischen Gerätesicherheitskontext für jene Zugangsentscheidungen bieten, die eine wichtige Komponente der modernen Zugangsverwaltung sind."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Lookout die Post-Perimeter-Welt sichert, wenden Sie sich an press@lookout.com.

*Quelle: Gartner, "Prepare for Unified Endpoint Management to Displace MDM and CMT", Juni 2018

Über Lookout

Lookout ist ein Cybersicherheitsunternehmen für die Post-Perimeter-, Cloud-first- und Mobile-first-Welt. Getrieben vom größten Datensatz an Mobilcode, den es gibt, bietet die Lookout Security Cloud Visibilität in das gesamte Spektrum des mobilen Risikos. Hunderte von Millionen von individuellen Usern, Unternehmen und Behörden und Partnern, wie z. B. AT&T, Verizon, Vodafone, Microsoft, Apple usw. verlassen sich auf Lookout. Lookout hat seinen Hauptsitz in San Franzisko und Niederlassungen in Amsterdam, Boston, London, Sydney, Tokio, Toronto und Washington, D.C. Mehr Informationen finden Sie unter www.lookout.com und folgen Sie Lookout auf seinem blog, LinkedIn und Twitter.

