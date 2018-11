TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG setzt dynamische Ergebnisentwicklung im 3. Quartal fort DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG setzt dynamische Ergebnisentwicklung im 3. Quartal fort 12.11.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 12.11.2018 TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG setzt dynamische Ergebnisentwicklung im 3. Quartal fort * Konzernergebnis in den ersten neun Monaten 2018 auf rund 2,5 Mio. Euro angestiegen * Ergebnis aus Unternehmensbeteiligungen steigt auf 3,7 Mio. Euro * Wachstumstreiber GEG German Estate Group mit hoher Transaktionsdynamik Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (TTL AG) (ISIN DE0007501009) liegt bei der Ergebnisentwicklung für das laufende Geschäftsjahr weiterhin voll im Plan. Die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Gewerbeimmobilienmarkt erzielte in den ersten neun Monaten 2018 ein Konzernergebnis von rund 2,5 Mio. Euro nach 1,5 Mio. Euro zum 30. Juni 2018. Damit hat sich die Ergebnisentwicklung im 3. Quartal 2018 gegenüber dem ersten Halbjahr weiter beschleunigt und bestätigt die von der Gesellschaft gemachte Ergebnisprognose von EUR 4,1 Mio. für das Gesamtjahr. "Die gute Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate untermauert den eingeschlagenen Wachstumskurs, den wir weiter fortsetzen wollen. Das Ergebnis des 3. Quartals bestärkt unsere Jahresergebnisprognose. Unsere Aktionäre sollen davon in 2019 erstmals durch eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2018 profitieren", sagt Theo Reichert, CEO der TTL AG. Umsatz- und Ergebnisentwicklung Der Umsatz der TTL AG stieg in den ersten neun Monaten 2018 erwartungsgemäß auf rund 0,5 Mio. Euro nach rund 0,3 Mio. Euro zum Halbjahr. Der Personal- und sonstige betriebliche Aufwand belief sich zum Ende des dritten Quartals auf rund 1,0 Mio. Euro nach 0,8 Mio. Euro zum 30. Juni 2018. Die Wandlung der Wandelanleihe führte zu erheblichen Zinseinsparungen, so dass das Zinsergebnis trotz der Aufnahme neuer Verbindlichkeiten im Rahmen der Aufstockung der Beteiligung an der TTL Real Estate GmbH, zum 30. September 2018 unverändert bei -0,6 Mio. Euro lag. Die positive Geschäftsentwicklung der TTL Real Estate GmbH, einschließlich des Ergebnisbeitrags der German Estate Group (GEG) in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro im dritten Quartal 2018 nach 2,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr, führte zu einem Ergebnis aus Unternehmensbeteiligungen zum 30. September 2018 von ca. 3,7 Mio. Euro nach 2,6 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2018. So konnte das Ergebnis nach Steuern von 1,5 Mio. zum 30. Juni 2018 auf 2,5 Mio. Euro zum 30. September 2018 gesteigert werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund des unterjährigen Beteiligungsaufbaus der TTL AG an der TTL Real Estate GmbH Beteiligungserträge bislang nur zeitanteilig in das Ergebnis der TTL AG eingegangen sind. Zukünftig wird die TTL AG noch stärker über die TTL Real Estate GmbH am Wachstum der GEG partizipieren. Vermögens- und Finanzlage Das Vermögen der Gesellschaft stieg insbesondere durch den Erwerb weiterer Anteile an der TTL Real Estate GmbH um 9,8 Mio. Euro, so dass sich die Bilanzsumme auf 88,1 Mio. Euro nach 78,3 Mio. Euro zum 30. Juni 2018 erhöhte. Durch die Wandlung der Wandelanleihe nahm das Konzerneigenkapital zum 30. September 2018 auf insgesamt 53,8 Mio. Euro gegenüber 44,8 Mio. Euro zum Ende des ersten Halbjahres zu. Die Aufnahme neuer Verbindlichkeiten für den Erwerb von Anteilen an der TTL Real Estate GmbH wurde durch die Wandlung der Wandelanleihe nahezu kompensiert, so dass sich die Verbindlichkeiten zum 30. September 2018 auf 34,3 Mio. Euro nach 33,4 Mio. Euro zum Halbjahr 2018 beliefen. GEG German Estate Group als Wachstumstreiber Zum guten Konzernergebnis der TTL AG zum 30. September 2018 trägt die hervorragende Entwicklung des Wachstumstreibers GEG German Estate Group wesentlich bei. Unter anderem hatte die Umsetzung der Garden Tower-Transaktion (Landmark Immobilie im Frankfurter Bankenviertel) einen erheblichen Anteil am Ergebnis des dritten Quartals 2018. Im vierten Quartal werden weitere positive Effekte erwartet, wobei insbesondere der bereits vertraglich vereinbarte Einstieg von HANSAINVEST in die Projektentwicklung des Global Tower in Frankfurt am Main zum Konzernergebnis der TTL AG beitragen wird. Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 12.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744065 12.11.2018 ISIN DE0007501009 AXC0066 2018-11-12/09:00