Zürich (awp) - Der neue Raiffeisen-Präsident, Guy Lachappelle, schliesst weitere personelle Konsequenzen in der Teppichetage der Bankengruppe nicht aus. Es würden Massnahmen ergriffen, sollte der Bericht der unabhängigen Untersuchung zur Vincenz-Zeit Handlungsbedarf zeigen, sagte er in einem am Montag publizierten Interview ...

Den vollständigen Artikel lesen ...