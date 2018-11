Nach einer schwachen letzten Woche schlagen in Frankfurt Schnäppchenjäger zu. Der Dax eröffnet ein halbes Prozent höher.

An der Börse gibt es keine Spur von goldenem Herbst. Anlegern steht wohl eine weitere trübe Woche bevor. Zwar eröffnete der Dax leicht höher bei zuletzt 11.590 Punkten. Das dürfte aber größtenteils an Schnäppchenjägern liegen. "Im Großen und Ganzen lautet das Motto an den Börsen weiterhin abwarten", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners.

Solange keines der größeren Probleme gelöst wird, erwartet er an der Börse keine nennenswerten Gewinne. Sorgen bereiten etwa der anhaltende Handelsstreit zwischen China und den USA, die Schuldenprobleme Italiens und die Unklarheit über den geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der EU.

An der Wall Street ging es zuletzt abwärts, vor allem Technologiewerte ließen Federn. Die US-Notenbank Fed hatte die Leitzinsen zwar unverändert in der Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent gelassen, sich jedoch die Tür für eine weitere Anhebung im Dezember offengelassen. Das macht Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere tendenziell interessanter als Aktien und dämpft die Risikolust der Investoren.

Anleger in Asien haben sich zum Wochenauftakt nur vorsichtig aus der Deckung getraut. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,1 Prozent höher bei 22.269 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index gab 0,1 Prozent nach. In China rückten die wichtigsten Indizes jeweils rund ein Prozent vor.

Der Euro hat am Montag weiter nachgegeben und ist in Richtung 1,13 US-Dollar gefallen. Der Ölpreis hingegen stieg recht stark. Er war am Freitag unter die 70-Dollar-Marke gefallen. Nach einem Treffen der Opec-Staaten und anderer Förderländer ...

