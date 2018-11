Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Frankreichs Notenbank sieht Wachstumsabschwächung im vierten Quartal

Die französische Wirtschaft könnte im vierten Quartal 2018 an Fahrt verlieren. Laut der im Oktober durchgeführten monatlichen Konjunkturumfrage der französischen Notenbank wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) voraussichtlich um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal wachsen. Dieses Niveau ist eine leichte Verlangsamung gegenüber dem, was die Umfrage für das Vorquartal ergab. Die im September durchgeführte Umfrage der Notenbank für das dritte Quartal ergab, dass die französische Wirtschaft im Vergleich zum zweiten Quartal um 0,5 Prozent gewachsen ist.

PBoC stellt mögliche "Feinabstimmung" bei Geldpolitik in Aussicht

Die chinenesische Zentralbank will ihre Geldpolitik "präventiv anpassen" und eine "Feinabstimmung" vornehmen, sollten die Bedingungen dies rechtfertigen. Ansonsten behält die People's Bank of China (PBoC) ihre vorsichtige geldpolitische Haltung bei, geht aus dem vierteljährlichen Bericht der Notenbank hervor. Die Liquidität soll auf einem "einigermaßen ausreichenden" Niveau gehalten werden.

CSU-Chef Seehofer will Parteivorsitz zu Jahresbeginn abgeben

CSU-Chef Horst Seehofer will im nächsten Jahr seine politische Karriere beenden. Seehofer kündigte am Sonntag in München bei einem Treffen der engsten Parteiführung an, zu Jahresbeginn als Parteichef abzutreten, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parteikreisen erfuhr. Im Laufe des nächsten Jahres will er auch als Bundesinnenminister abtreten. "2019 wird das Jahr der Erneuerung für die CSU", sagte er laut Teilnehmern.

Unternehmenskonzentration kostet laut Studie Milliarden an Lohnzuwächsen

Die Marktmacht einzelner, hochproduktiver Unternehmen bremst einer Studie zufolge die Lohnzuwächse in Deutschland. In den Jahren 2008 bis 2016 seien den Beschäftigten in den hiesigen Dienstleistungsunternehmen durch eine zunehmende Konzentration weniger Unternehmen potenzielle Lohnzuwächse von insgesamt 11 Milliarden Euro entgangen, ergab die von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte Studie.

Amtierende "Präsidenten" bei Wahlen in Rebellengebieten in Ostukraine vorne

Bei den vom Westen als illegal eingestuften Wahlen in den ostukrainischen Rebellengebieten haben sich wie erwartet Siege der dort amtierenden "Präsidenten" abgezeichnet. In der prorussischen "Volksrepublik" Donezk kam Denis Puschilin nach Auszählung von 27 Prozent der Stimmen auf 57 Prozent, wie die dortige Wahlkommission erklärte. In der Region Luhansk entfielen nach Auszählung von 31 Prozent der Stimmen 70 Prozent auf Leonid Pasetschnik.

Opec kommt Förderkürzung näher, Russland signalisiert Zustimmung

Das Förderkartell Opec kommt einer Produktionskürzung offenbar näher. Bei dem nächsten Treffen in Wien im Dezember werde sich die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) wahrscheinlich auf eine Förderkürzung verständigen, sagte Omans Ölminister Mohammed bin Hamad al-Rumhy dem Wall Street Journal nach dem Treffen des Marktausschusses der Opec und Nicht-Opec-Staaten.

Washington will alle Verantwortlichen im Mordfall Khashoggi bestrafen

Im Fall des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi wollen die USA alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Das kündigte US-Außenminister Mike Pompeo in einem Telefonat mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman an, wie Außenamtssprecherin Heather Nauert mitteilte. Pompeo habe "betont, dass die USA alle, die an der Tötung von Jamal Khashoggi beteiligt waren, zur Rechenschaft ziehen, und dass Saudi-Arabien dasselbe tun muss", erklärte Nauert.

Zahl der Todesopfer bei Waldbränden in Kalifornien steigt auf 31

Bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 31 gestiegen. Allein bei dem "Camp Fire" genannten Waldbrand in der Region um die nordkalifornische Kleinstadt Paradise kamen nach Behördenangaben vom Sonntag 29 Menschen ums Leben. Damit sind bei diesem Feuer mindestens so viele Menschen gestorben wie beim bislang tödlichsten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens, dem "Griffith-Park"-Feuer im Jahr 1933.

