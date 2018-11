BERLIN (Dow Jones)--Union und Grüne hätten nach einer aktuellen Umfrage eine regierungsfähige Mehrheit im Bund. Während CDU/CSU im RTL/n-tv-Trendbarometer bei 27 Prozent blieben, verloren die Grünen zwar einen Punkt auf 23 Prozent. Union und Grüne kämen derzeit bei einer Bundestagswahl aber dennoch zusammen auf 50 Prozent. Die derzeit regierende "Große Koalition" käme nur noch auf 41 Prozent und wäre damit ebenso wenig regierungsfähig wie Rot-Rot-Grün mit 46 Prozent.

Im Vergleich zur Vorwoche kann sich die SPD um einen Prozentpunkt auf 14 Prozent verbessern, bei allen weiteren Parteien ändert sich nichts - FDP und Linke liegen bei je 9 Prozent, und die AfD kommt auf 13 Prozent. Für die Erhebung zur Parteienpräferenz wurden vom 5. bis zum 9. November vom Meinungsforschungsinstitut Forsa 2.504 Personen befragt.

Nach einer weiteren Umfrage von Forsa zeigt zudem eine Analyse der Wählerbewegungen zwischen der Bundestagswahl 2017 und den Landtagswahlen 2018, dass rund viermal mehr Unions-Wähler von 2017 Grüne als AfD gewählt haben. Von 100 Unions-Abwanderern haben in Bayern demnach 26 und in Hessen 41 grün gewählt. Zur AfD wechselten in Bayern nur 7 und in Hessen 9 von 100 der Unions-Abwanderer. Wenn jetzt Neuwahlen für den Bundestag stattfänden, würden sich demnach rund eine Million Menschen für die Grünen entscheiden und 220.000 für die AfD.

