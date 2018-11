Was bisher geschah

Aktuell ist die Abschaffung des Eigenmietwertes in der Schweiz in aller Munde. Wie die Medien ausführlich berichteten, nimmt das Parlament einen neuen Anlauf, den Eigenmietwert durch ein neues System der Wohneigentumsbesteuerung abzulösen. Am 21. August präsentierte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Ständerats die Eckdaten hierzu.

Rahmenbedingungen und Ausnahmen

Die genaue Ausgestaltung des Vorschlages der WAK wird erst im Frühjahr 2019 publik werden. Die bisher kommunizierten Eckdaten gestalten sich wie folgt:

Abschaffung Eigenmietwert für HauptwohnsitzAusnahme: Zweitwohnungen, hier wird der Eigenmietwert beibehalten (den Bergkantonen sollen grosse Steuerausfälle erspart werden) Abschaffung Abzugsfähigkeit von Kosten für den Liegenschaftenunterhalt Abschaffung Abzugsfähigkeit von Kosten für energetische Sanierungen und denkmalpflegerische Arbeiten Ausnahme: Auf kantonaler Ebene sollen diese Abzüge weiterhin möglich sein. Abschaffung Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen auf selbstgenutztem WohneigentumAusnahme 1: Renditeobjekte. Hier wird die Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen beibehalten, denn der Mietertrag muss auch weiterhin als Einkommen versteuert werden.Ausnahme 2: Ersterwerber. Hier soll während 5-10 Jahren nach Kauf weiterhin die Möglichkeit bestehen, Schuldzinsen in Abzug zu bringen. Der diesbezügliche Betrag soll gedeckelt werden und über die Jahre stetig sinken.Ausnahme 3: Vermögenserträge. Steuerpflichtige, die Wertpapiere halten und daraus Vermögenserträge erzielen, könnten Hyposchuldzinsen weiterhin in Abzug bringen. Die WAK wird hier voraussichtlich zwei Varianten von Abzügen (80 und 100% der Vermögenserträge) ins Rennen schicken.

Intakte Erfolgsaussichten

Es ist unschwer zu erkennen: Keine Regel ohne Ausnahme. Und hier liegt wohl auch der grösste Stolperstein des neuerlichen Anlaufs zur Abschaffung des Eigenmietwertes.

Die Chancen, dass die Abschaffung dieses Mal gelingt, beurteilen wir als gut bis sehr gut: Hans Egloff, Präsident des Hauseigentümerverbandes, frohlockt schon fast über die Ausgewogenheit der von der WAK präsentierten Eckdaten. Er weiss aber auch, dass die Abschaffung ihren Preis haben wird. Und sogar der Mieterverband, der bisher alle diesbezüglichen Initiativen mit Erfolg bekämpfte, ist nun grundsätzlich positiv gestimmt, stellt allerdings die Ausgestaltung in Frage (was ihn dann vermutlich dazu bewegen wird, doch eher eine ablehnende Haltung einzunehmen).

Knacknuss bleibt somit die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen. Davon hängen auch die Einflüsse auf die verschiedenen Personengruppen ab. Wir gehen später noch auf diesen Aspekt ein.

Roadmap zum Systemwechsel

So oder so wird es keinen schnellen Systemwechsel geben. Der Weg zur Abschaffung des Eigenmietwertes könnte wie folgt aussehen:

Behandlung im National- und Ständerat an der Frühjahrs-Session 2019 (4. bis 22. März). Annahme: Beide Räte stimmen der Abschaffung des Eigenmietwertes zu. Sobald der Erlass amtlich veröffentlicht wird (3 Tage nach Entscheid), kann der Beschluss durch ein sogenanntes fakultatives Referendum angefochten werden. Damit das Referendum zustande kommt, müssen innerhalb von 100 Tagen 50'000 gültige Unterschriften gesammelt werden. Die Einreichung müsste also bis ca. Mitte Juni 2019 erfolgen. Ausgehend davon, dass dies geschieht, wäre durch die Einreichung des gültigen Referendums eine Volksabstimmung notwendig. Erfahrungsgemäss wird die Volksabstimmung einige Monate nach dem Zustandekommen des Referendums angesetzt. Damit könnte die Abstimmung frühestens Ende 2019/Anfangs 2020 angesetzt werden. Lehnt das Stimmvolk das Referendum ab, wäre die Einführung des neuen Gesetzes bzw. die Abschaffung des Eigenmietwertes aufgrund von Erfahrungswerten aus anderen Vorlagen frühestens per 1. Januar 2021 möglich.

Auswirkungen

Die nachstehenden Überlegungen basieren auf der Annahme, dass der Eigenmietwert unter den oben beschriebenen Rahmenbedingungen und Ausnahmen abgeschafft wird.

ImmobilienpreiseWir gehen davon aus, dass sich eine Aufhebung des Eigenmietwertes in einer moderaten Erhöhung (im tiefen einstelligen Prozentbereich) der Immobilienpreise niederschlagen wird. Es gilt hier allerdings festzuhalten, dass die Entwicklung des Immobilienmarktes auch von vielen anderen Faktoren abhängig ist. HypothekarvolumenKurz- ...

